تقرير عن مؤسسة السياحة حول مدى وعي الكوريين بالسياحة الداخلية

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اتضح أن الوعي بالسياحة الكورية ومدى تفضيلها زادا للعام السادس على التوالي بفضل موجة الثقافة الكورية "هاليو" بما فيها أغاني الكي بوب، وجاء ذلك في تقرير أعدته مؤسسة السياحة الكورية حول تأثيرات الاتصالات التسويقية للإعلانات التجارية عن السياحة الكورية في الخارج لعام ألفين وتسعة عشر. يُشار إلى أن المؤسسة أجرت هذا البحث للتعرف على مدى الوعي ودرجة تفضيل كوريا باعتبارها مقصدا سياحيا، وطبقا للبحث بلغت نسبة الوعي للسياحة الكورية تسعة وخمسين بالمائة في العام الماضي بعد أن كانت قد بلغت سبعة وخمسين وتسعة من العشرة بالمائة في عام 2018، تجدر الإشارة إلى أن النسبة ظلت تزداد سنويا بعد أن سجلت واحدا وخمسين وثمانية من العشرة بالمائة في عام 2014 أما درجة التفضيل فقد زادت في العام الماضي باثنين فاصل أربعة بالمائة بالمقارنة مع العام السابق حيث بلغت 62% في العام الماضي لتحافظ على الارتفاع منذ عام 2014.

وفي هذا السياق قالت المؤسسة إن هذه الزيادة المستمرة تحققت بفضل الدور الكبير للثقافة الكورية الشعبية المدعومة بشعبية الكي بوب كما قدرت أيضا أنها جاءت نتيجة إقبالها على الدعاية الرقمية للسياحة الكورية من أجل استقطاب السائحين الشباب من الخارج.

ومن بين الدول التي منحت درجات عالية من الوعي والتفضيل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، من ناحية أخرى تبين في البحث أن تسعة وأربعين بالمائة من المشاركين قالوا إنهم جربوا مشاهدة فيديوهات تقدم تجارب الرحلات إلى كوريا بواسطة قنوات الفيديوهات على الإنترنت بما فيها يوتيوب ونتفلكس، وجرى هذا البحث على اثني عشر ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عاما وتسعة وخمسين عاما في عشرين دولة منذ السابع عشر من شهر ديسمبر في العام الماضي إلى السادس من شهر يناير في هذا العام.