تفضيل الموظفين الكوريين لإخفاء السبب الحقيقي للاستقالة من العمل

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تبين أن نصف الموظفين الكوريين قد استقال من شركته مع إخفاء السبب الحقيقي لاستقالتهم كما تبين أن أكثر الأسباب الحقيقية التي لم يستطيع أولئك الموظفين الكشف عنها هو الصراع مع الرؤساء أو الزملاء في الشركة، حيث أجاب 66% منهم بهذه الإجابة.

جاء ذلك في مسح أجرته شركتا "جاب كوريا" و"ألبامون" على ألفين وثلاثمائة موظف كوري جربوا الاستقالة من الشركات للتعرف على أسباب استقالتهم وفي هذا المسح قال اثنان وخمسون بالمائة منهم إنهم لم يكشفوا عن أسباب استقالتهم الحقيقية، ومن بين ثمانية وأربعين بالمائة من الذين كشفوا عن أسباب الاستقالة، كان هناك واحد وعشرون بالمائة منهم فقط قالوا إنهم كتبوا أسباب استقالتهم الحقيقية وبشكل مفصل.

وحول أكثر الأسباب غير الحقيقية التي كتبوها في مذكرات الاستقالة، أجاب ستة وثلاثون بالمائة منهم بأسباب شخصية بينما أجاب ثمانية عشرة بالمائة منهم بمشاكل صحية أو انتقال البيوت أو تربية الأولاد، كما قال إثنا عشر بالمائة منهم بسبب تطوير المواهب الذاتية. وحول الأسباب في عدم الكشف عن الأسباب الحقيقية، أجاب واحد وأربعون بالمائة منهم باعتقادهم بأن الكشف عنها لن يؤدي إلى تحسن الأوضاع، بينما أجاب ستة وعشرون بالمائة منهم بعدم إرادتهم للكشف عنها.