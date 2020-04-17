هيئة التراث الكوري تنشر فيديو لجزيرة جيجو وكهف الحمم

ⓒ Getty Images Bank

تم تقديم "جزيرة جيجو البركانية وكهف الحمم" التي تم اختيارها ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لمنظمة اليونسكو من خلال حملة للتغلب على فيروس كورونا تنظمها المنظمة الدولية حاليا عبر الإنترنت. وصرحت هيئة التراث الكوري بأن المنظمة قدمت شرحا وصورا فوتوغرافية وفيديو حول الجزيرة البركانية والكهف الكوري في إطار الحملة الثقافية "تقاسم تراثنا (ShareOurHeritage)"، التي تنفذها لمواجهة تفشي الفيروس على الموقع الالكتروني للمنظمة الدولية عبر الإنترنت وعنوانه:

en.unesco.org/covid19/cultureresponse

حيث يمكن التمتع بمحتوياتها الرقمية التي قدمها موقع الفنون والثقافة التابع لغوغل. ويشتمل الفيديو على مشاهد تتعلق بإيقاف المعارض الداخلية من أجل منع انتشار الفيروس وقياس درجات حرارة زوار الجزيرة.

في هذا الإطار قال مسؤول في الهيئة إن تسعة وثمانين بالمائة من الدول التي تحتفظ بمواد من التراث العالمي لا تفتتح كل أو بعض أجزاء المواد، وأن حملة "تقاسم تراثنا" بدأت من أجل تقاسم الجهود التي يبذلها المشرفون على مواد التراث العالمي لحمايتها واختيرت جزيرة "جيجو" الكورية كأول مادة من التراث في هذا المجال.