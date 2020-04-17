الدراما الكورية تسلط الضوء على الوظائف الأكثر شيوعا في البلاد

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قامت لجنة مراقبة البث الكورية بتحليل وظائف 447 شخصية رئيسية في 110 من المسلسلات التي بثتها 10 محطات تلفزيونية كورية العام الماضي، واحتلت وظيفة الشخصية الأكثر شعبية مثل المشاهير أو النجوم الذين ظهروا 15 مرة المركز الثامن وغالبًا ما كان الفنانون الحقيقيون يتصرفون كمشاهير في الدراما أيضا، ومن ناحية أخرى يبدو أن الدراما الكورية تعكس واقع المجتمع الكوري الذي يعاني من نقص خطير في الوظائف حيث ظهر "الباحث عن عمل" 17 مرة في المجموع، واحتل مع "الطالب" المرتبة الخامسة بين أدوار الشخصيات الأكثر شيوعا في الدراما الكورية.

وفي الأعمال الدرامية، يبدو أن الشخصية الرئيسية الفقيرة التي تحتاج إلى وظيفة غالبًا ما تقابل رجلًا ثريًا وتنتهي بنهاية سعيدة لكن من الصعب أن يحدث هذا في الواقع، كما احتل "العمال الطبيون" المركز الرابع، الذين يكافحون بشدة من أجل مكافحة وعلاج فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، بينما احتل العاملون في المكاتب المركز الثالث الذين يمكن رؤيتهم بسهولة حولنا، لا يزال هناك العديد من الأعمال الدرامية التي تدور حول القصص الرومانسية في المكاتب، واتضح أن وظائف الشخصيات الرئيسية التي ظهرت بشكل متكرر في الدراما كانت المحامين والشرطة حيث ظهرت وظائف مثل المحامين والشرطة 67 مرة في الدراما، لتحتل المرتبة الثانية في مهنة الشخصية الأكثر شعبية، احتل الأثرياء خاصة رجال الأعمال الأغنياء المركز الأول كانت هناك العديد من الأعمال الدرامية التي يظهر فيها رئيس شركة أو رجل أعمال ناجح لذلك، إذا لم يظهر رجال الأعمال هؤلاء في الدراما فسوف نشعر بفراغ، ووفقًا للتقرير فإن نسبة المهنيين ذوي الدخل المرتفع بين وظائف الشخصيات في الدراما، مثل الأثرياء، ورجال الأعمال والمحامين والعمال الطبيين، تصل إلى 46% .