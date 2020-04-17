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وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد في جميع أنحاء العالم، تتبع العديد من الدول في العالم بما فيها الولايات المتحدة واليابان نموذج كوريا المسمى "مرافق الاختبار من داخل السيارات" التي تم فيها تطبيق نظام "drive-through" أي "من داخل السيارة" ويمكن من خلالها الحصول على الفحص دون النزول من السيارة، ومع تزايد أهمية التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد يتسع هذا النظام إلى مجالات متنوعة حيث يبدو أنه قادر على تقليل الاتصال بين الأشخاص.

ويُستخدم هذا النظام في نطاق واسع في الآونة الأخيرة خاصة في قطاع التوزيع الذي يواجه تحديات كبيرة ناجمة عن تراجع المبيعات. فعلى سبيل المثال، بدأت مدينة "بوهانغ" في بيع الأسماك الطازجة بتطبيق نظام "الشراء من السيارة" لمساعدة العاملين في قطاع الأسماك الذين يتأثرون بتداعيات فيروس كورونا المستجد بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن طريقة البيع هذه ليست مفيدة فقط للصيادين، ولكن لها أيضًا سمعة إيجابية حيث يمكن للمستهلكين بسهولة شراء الأسماك الطازجة في السيارة بسعر أقل من سعر السوق، وقد أدخلت العديد من المدن الأخرى أيضا نظام "الشراء من السيارة" من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي مما يثير رد فعل إيجابيا، أما بلدية جزيرة جيجو، فأعلنت أنها ستقوم بتنظيم حدث مبيعات خاص لأسماك المُفَلطح خلال يومي 17 و18 من هذا الشهر، حيث يمكن للمستهلكين شراء السمك المفلطح الطازج بسعر أقل بكثير من الأسعار المتاحة تجاريًا عند المرور بالسيارة، ويتم تطبيق هذا النظام حاليا في مجال التعليم أيضا حيث توزّع معظم المدارس الكتب المدرسية أو المواد التعليمية المختلفة للطلاب عن طريق نظام "من داخل السيارة" لتشجيع الطلاب على الدراسة المستقلة قبل فتح الفصل الدراسي الجديد.