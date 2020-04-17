إشادة من وسائل الإعلام العالمية بالانتخابات العامة في كوريا الجنوبية

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أجريت الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية بأمان رغم وجود أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان يوم الجمعة الماضي هو اليوم الأول للتصويت المبكر، حيث لم يكن مكان الاقتراع مزدحمًا ولكن كان يجب على جميع الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية. على سبيل المثال، كان يجب على جميع الناخبين قياس درجة حرارة أجسادهم قبل دخول مكان الاقتراع كما كان يجب عليهم أيضًا ارتداء الكمامات وتطهير أيديهم وارتداء قفازات بلاستيكية قبل دخول المقصورة بعد استلام بطاقة الاقتراع.

تجدر الإشارة إلى أنه مع إلغاء الانتخابات حول العالم وتأجيلها، تحظى الانتخابات العامة في كوريا، والتي تم إجراؤها بأمان وسط تفشي فيروس كورونا 19، باهتمام كبير، فقد أشادت وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأسلوب التصويت الكوري، الذي كان دقيقا ومنظما على الرغم من مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن نسبة مشاركة الناخبين الكوريين الجنوبيين في التصويت المبكر للانتخابات العامة لهذا العام حققت أعلى مستوى لها، مسجلة حوالي 27%، على عكس بعض الدول التي ألغت أو أجلت الانتخابات، أجرت كوريا الجنوبية الانتخابات العامة في موعدها المحدد ويرجع السبب في ذلك إلى أن لجنة الانتخابات الكورية قد اتخذت إجراءات حماية معقدة لتقليل احتمال الإصابة بهذا الفيروس الخطير للناخبين ومسؤولي التصويت.

علاوة على ذلك، لضمان حق التصويت لجميع المواطنين وضعت كوريا الجنوبية تدابير لإدلاء الناخبين الخاضعين للعزل الذاتي بسبب فيروس كورونا المستجد بأصواتهم في الانتخابات العامة، لذلك تمكنوا من المشاركة في التصويت في مكان منفصل بعد الساعة 6 مساءً بعد انتهاء تصويت الناخبين العاديين. والسبب في أن التصويت كان ممكنًا في نفس الوقت الذي تجري عملية الحجر الصحي فيه لمنع انتشار فيروس كورونا، هو أن كوريا كانت مستعدة بدقة عن طريق وضع نظام جديد لمواجهة الأزمة.