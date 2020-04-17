عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة بلاك بينك يتجاوز 800 مليون

تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بلاك بينك" بعنوان "اقتل هذا الحب" 800 مليون مشاهدة على يوتيوب.

بهذا، أصبحت الفرقة هي الأولى بين الفرق والفنانين الكوريين التي تمتلك 3 فيديوهات موسيقية تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها 800 مليون.

وقالت شركة "واي جي" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "اقتل هذا الحب" قد تجاوز 800 مليون في الساعة الثالثة و40 دقيقة من صباح اليوم الاثنين.

وقد تم الكشف عن هذا الفيديو في شهر أبريل من العام الماضي ، حيث تجاوز عدد مرات مشاهدته 100 مليون مرة بعد 63 ساعة من الكشف عنه.

واحتلت الأغنية المرتبة الحادية والأربعين في قائمة "بيلبورد هوت 100" ، والمرتبة الثالثة والثلاثين في قائمة "توب 100" الموسيقية البريطانية .