نيو إيست تعود بإصدار ألبومها الجديد في مايو

إعادة للمقابلة مع الفنان الكوري الكوميدي " وون هو جونغ "
2020-04-17
#أخبار الساحة الفنية l 2020-04-21
سوف تعود فرقة "نيو إيست" الشبابية بإصدار ألبومها المصغر الثامن الجديد بعنوان "الموسيقى الليلية" يوم الحادي عشر من مايو المقبل.
وقد تم الكشف عن مقطع فيديو تشويقي منتصف ليل يوم الاثنين الماضي على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي للفرقة يشير إلى عودتها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها فرقة "نيو إيست" بإصدار ألبوم جديد منذ أن كشفت عن ألبومها المصغر السابع في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي عام 2012.
2020-04-17
2020-04-17
2020-04-17
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