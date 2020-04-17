عودة أبريل بألبومها المصغر الجديد

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قالت شركة "دي إس بي" الترفيهية إن فرقة "أبريل" النسائية ستكشف عن ألبومها المصغر الجديد بعنوان "دا كابو" يوم الثاني والعشرين من أبريل، وذلك بعد عام ونصف من إصدار ألبومها السابق بعنوان "ذا روبي" في شهر أكتوبر من عام 2018.

ويضم الألبوم الجديد 6 أغاني، منها أغنية رئيسية بعنوان "لالاليلالا".

وقد بدأت فرقة "أبريل" نشاطها الغنائي عام 2015 بألبومها الأول بعنوان "حلم".