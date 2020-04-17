غوت7 تعود بإقامة حفل تشويقي لألبومها الجديد

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عادت فرقة "غوت7" بإصدار ألبومها المصغر الجديد بعنوان "داي" وإقامة حفل تشويقي لذلك الألبوم يوم العشرين من أبريل الجاري.

وقد تم بث هذا الحفل عبر قناة "نيفر في لايف"، حيث بلغ عدد مشاهدي الحفل مليونا و770 ألفا.

وتصدر الألبوم الجديد لفرقة "غوت7" قائمة "آيتونز" للألبومات في 40 دولة ومنطقة في العالم، بما فيها أستراليا وهولندا ونيوزيلندا في اليوم التالي من إصداره.

كما تصدرت الأغنية الرئيسية بعنوان "ليس عند القمر" التي شارك "بارك جين يونغ" رئيس شركة "جي واي بي" الترفيهية في إنتاجها، قائمة "آيتونز" للأغاني في ست دول، بما فيها تايلاند وأوكرانيا وبيرو.