السيارات في كوريا الشمالية

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يقال إن نصف الكوريين الجنوبيين تقريبًا لديهم سيارة. واعتبارا من نهاية يونيو 2019، بلغ إجمالي السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية 23,444,165 وحدة.





لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كانت السيارات يتم إنتاجها في كوريا الشمالية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أنواع السيارات المشهورة بين السكان المحليين.





البروفيسور "تشونغ إيون-تشان" من معهد تعليم التوحيد:

بدأت كوريا الشمالية في إنتاج السيارات في عام 1958، في وقت سابق لشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية التي تأسست عام 1960. لمدة عشر سنين بعد الحرب الكورية، تفوق الشمال على الجنوب من حيث حجم المركبات. وفقًا لبيانات وزارة التوحيد في سيول أنتجت كوريا الشمالية حوالي 4000 سيارة في عام 1965، في ذلك الوقت صنعت كوريا الجنوبية 100 سيارة فقط. في الواقع كانت هناك فجوة واسعة بين الجانبين في مجال إنتاج السيارات. ومع ذلك صنعت كوريا الجنوبية 4.23 مليون مركبة في عام 2016 كواحدة من أكبر منتجي السيارات في العالم. وعلى النقيض من ذلك، ظل إنتاج كوريا الشمالية السنوي للسيارات عند 4000 وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل 50 عامًا.





اعتبارًا من عام 2018، كان لدى كوريا الشمالية خمس شركات مصنعة للسيارات هي بيونغ هوا موتورز، وسونغ ري موتور، وبيونغ يانغ أوتو ووركس، وتشونغ جين باص، وكيم جونغ ديه لوكوموتف. ومن بينها فإن الأكثر شهرة هو بيونغ هوا موتورز، وهي الشركة الوحيدة المصنعة للسيارات القياسية في البلاد. يستورد المصنعون الآخرون في الغالب المنتجات المصنعة جزئيًا من الصين للتجميع النهائي في كوريا الشمالية.





البروفيسور "تشونغ إيون-تشان":

شركة بيونغ هوا موترس هي شركة السيارات الوحيدة الكورية الشمالية التي تنتج وتبيع السيارات مباشرة. وقد تأسست في عام 1999 كمشروع مشترك مع كوريا الجنوبية. على خلفية التبادل السريع بين الكوريتين، وقد زاد الإنتاج بشكل كبير من مجرد 100 سيارة في عام 2002 إلى ما يقرب من 2000 في عام 2011. وكانت شركة بيونغ هوا موتورز لكوريا الجنوبية تمتلك حصة 70% في المصنع في حين أن النسبة المتبقية مملوكة لشركة كوريا ريونغ بيونغ العامة التي تسيطر عليها الحكومة الكورية الشمالية، ولكن تم بيع الحصة التي تمتلكها كوريا الجنوبية إلى الصين.





وكما تنتج شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم نماذج مختلفة، فإن بيونغ هوا موتورز أيضًا تقوم بتصنيع سيارات تحت علامات تجارية مختلفة. البروفيسور "تشونغ" تشرح أنواع السيارات التي تصنعها شركة صناعة السيارات الكورية الشمالية.





البروفيسور "تشونغ إيون-تشان":

تشمل ماركات السيارات المنتجة في المصنع سيارة سيدان مدمجة تسمى هويبارام وتعني "الصافرة". تم إنتاج السيارة بعد اكتمال المصنع في عام 2002. تروج شركة السيارات لهذا النموذج بنشاط، حيث اختار الزعيم آنذاك "كيم جونغ إيل" اسمها. هناك نموذج آخر يسمى جون ما، يعني "الحصان السريع"، وهو سيارة سيدان أعلى درجة من هوي برام، وتعد نسخة مُعاد تجديدها لسيارة السيدان الفاخرة تشيرمان التي تنتجها شركة سانغ يونغ لصناعة السيارات الكورية الجنوبية.





على الرغم من أن شركة السيارات الكورية الشمالية تنتج موديلات مختلفة، إلا أن معظم السكان المحليين غير قادرين على شراء سيارة. منعت كوريا الشمالية الأفراد من تسجيل المركبات حتى عام 2017. وبينما تم تخفيف اللوائح ذات الصلة من أوائل عام 2017، فإن أسعار السيارات ورسوم الصيانة باهظة الثمن لدرجة أن نسبة 20% فقط من مواطني بيونغ يانغ، حيث مستوى الدخل مرتفع نسبيًا، يمتلكون سيارة.





البروفيسور "تشونغ إيون-تشان":

طراز بيوكوغي ذو الدفع الرباعي، على سبيل المثال، يكلف 3.4 مليون وون كوري شمالي في عام 2015. وبالنظر إلى أن متوسط الراتب الشهري للعامل الكوري الشمالي هو 3000 وون، فمن غير المعقول ببساطة مقدار المال الذي يجب عليهم توفيره لشراء سيارة. كما يستند هذا السعر إلى السعر الرسمي للدولار (الذي يساوي 100 وون كوري شمالي)، ولكن بالنظر إلى أنه يتم تداول الدولار الأمريكي الواحد بسعر 8000 وون في السوق السوداء، فإن سيارات الدفع الرباعي تكلف حوالي 30 ألف دولار. وعلاوة على الأسعار، فإن هناك تكاليف الصيانة. وبالنظر إلى دخل الأسر في كوريا الشمالية، فإن شراء وصيانة السيارة يضع عبئًا كبيرًا على معظم العائلات.





قد يتساءل الكثيرون عن أنواع السيارات التي يستخدمها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". من المعروف أن والده والزعيم السابق "كيم جونغ إيل" كان يحب سيارات مرسيدس بنز. ربما لهذا السبب، قيل إن هذه النماذج يفضلها الزعيم الحالي والعديد من كبار المسئولين. يستخدم "كيم جونغ أون" بشكل أساسي سيارة مرسيدس بنز للأحداث الرسمية.





البروفيسور "تشونغ إيون-تشان":

تظهر الصور أن القائد يستخدم مرسيدس بنز من الفئة إس عند السفر لمسافات قصيرة، ومرسيدس بنز من الفئة جي ذات الدفع الرباعي للمسافات الطويلة. يقول البعض أن "كيم" معجب كبير بالسيارة أودي. ويقال أن "كيم" يمتلك العديد من العلامات التجارية الأجنبية الشهيرة والفاخرة، بما في ذلك أودي ولاند روفر ورينجر روفر ولامبورغيني. هناك فجوة كبيرة بين طرز السيارات التي يعشقها القائد والمركبات التي تنتجها مصانع السيارات الكورية الشمالية بما في ذلك بيونغ هوا موتورس.





لم تشهد صناعة السيارات في كوريا الشمالية نموا كبيرًا، حيث أعطت البلاد الأولوية القصوى للصناعة العسكرية. ومع ذلك، ازداد الطلب على السيارات بشكل حاد في السنوات الأخيرة، تماشيا مع خطة التنمية الاقتصادية الخمسية للزعيم "كيم جونغ أون". نتطلع إلى رؤية السيارات منتشرة في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية في كوريا الموحدة.