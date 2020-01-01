تقلبات أسعار النفط الخام العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الكوري

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تشهد أسعار النفط في الأسواق العالمية تراجعات تاريخية رغم الاتفاق بين بعض كبار المنتجين في العالم على خفض الإمدادات بهدف رفع الأسعار.

وتسبب ذلك في انخفاض قيمة الأرباح التشغيلية وزيادة العجز المالي لشركات تكرير البترول الكورية، وتعرض السوق المالية في كوريا الجنوبية للتقلبات.

ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض أسعار النفط الخام العالمية إلى تراجع الطلب الناجم تقليل الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

إلى جانب هذا، لم تتمكن الدول المنتجة للبترول من التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإمدادات، حيث جرت حرب أسعار النفط بين المملكة العربية السعودية وروسيا والتي أدت إلى انهيار أسعار النفط الخام.

وعلاوة على ذلك، قررت المملكة العربية السعودية في أوائل أبريل الجاري زيادة صادراتها النفطية، وهو ما زاد الطين بلة بشأن زيادة عدم اليقين في أسعار النفط الخام العالمية.

وتوصل تحالف "أوبك بلس" الذي يصم أعضاء منظمة الأوبك و10 دول من خارجها أبرزها روسيا إلى اتفاق يوم الثاني عشر من أبريل الجاري الإجماع على تخفيض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تخفيض إنتاج النفط بـ7.7 مليون برميل يوميا خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية هذا العام، و5.8 مليون برميل يوميا بدءا من العام القادم وحتى شهر أبريل عام 2022.

ولكن أكد الخبراء أن حجم خفض الإمدادات الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا لن يكون قوة دفع لرفع أسعار النفط العالمية التي سجلت أقل مستوياتها منذ 20 عاما.

كما توقعوا أن ينخفض حجم الطلبات العالمية على النفط الخام بمقدار 30 مليون برميل يوميا، مشيرين إلى أنه لا يكفي حجم خفض الإمدادات المتفق عليه حل مشكلة العرض المفرط في سوق النفط العالمية.

وفي حقيقة الأمر، شهدت أسعار النفط الخام العالمية تراجعا مستمرا رغم الاتفاق على خفض الإمدادات، حيث فاق انهيار تسعيرة العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو المقبل، توقعات الحللين في أسواق الطاقة العالمية ليسجل سعر البرميل الواحد سالب 37 دولار عند التسوية يوم الاثنين الماضي.

وتعاني الشركات الكورية لتكرير البترول من خسائر مالية هائلة بسبب انخفاض استهلاك مشتقات البترول وانخفاض أسعار النفط العالمية ، حيث من المتوقع أن يصل حجم العجز في الأرباح التشغيلية لشركة "إس كي إنوفيشيو" أكبر شركات تكرير البترول في كوريا ، إلى 732.6 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 596 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن حققت فائضا تقدر قيمته بـ331.1 مليار وون ، أي ما يعادل حوالي 269 ملين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

والأسوأ من ذلك، من المتوقع أن تؤثر جائحة لفيروس كورونا تأثيرا سلبيا على الاقتصاد ليس فقط في كوريا بل أيضا في العالم أجمع، حيث قالت المؤسسات الاقتصادية الدولية ومعاهد الأبحاث الاقصادية العالمية إن الاقتصاد العالمي قد دخل في مرحلة ركود .

وفي الواقع، سجل معدل النمو الاقتصادي في الصين انخفاضا بنسبة 6.8%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة 22 مليون شخص على الأقل بعد شهر من تعرضها لجائحة فيروس كورونا.