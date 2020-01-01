محافظة ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية

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رغم جائحة فيروس كورونا-19، قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" يوم الثلاثاء الماضي إنها حافظت على تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل لكوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه".

كما حافظت على التصنيف السيادي قصير الأجل عند مستوى "إيه– 1+" للاقتصاد الكوري الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري للمرة الأولى منذ عام 1998 بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنه سينتعش في العام القادم.

وقيمت الوكالة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على الاقتصاد الكوري باعتباره "صدمة مؤقتة"، متوقعة أن التصنيف الائتمائي لكوريا الجنوبية سيكون مستقرا.

وأرجعت السبب في محافظتها على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية إلى الاستدامة المالية التي تتمتع بها الحكومة الكورية ، مشيرة إلى أن الاستدامة المالية لكوريا الجوبية ستتحسن تماشيا مع تهدئة جائحة فيروس كورونا، وهو ما سيؤدى إلى التعافي الاقتصادي وتحقيق التوازن في الميزانية الحكومية بشكل تدريجي في كوريا الجنوبية.

وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يتسع العجز المالي في كوريا هذا العام بسبب إجراءات التحفيز قبل أن يعود إلى تحقيق فوائض متواضعة على المديين المتوسط والطويل.

كما توقعت أن يبلغ معدل العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.5%، وأن يرتفع معدل ديون الحكومة الصافية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 7.8% هذا العام.

وقالت الوكالة إنه يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية إلى سالب 1.5% هذا العام، لكنها أضافت أن كوريا ستشهد توسعا في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5% خلال العام القادم، نتيجة لإجراءات التحفيز الحكومية، والزيادة الحادة في الطلب على الاستهلاك.

وتوقعت أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 ألف دولار العام القادم، و38 ألف دولار في عام 2023.

وقالت إن كوريا الجنوبية كانت واحدة من أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا في المرحلة الأولى من انتشاره، مشيرة إلى أن تلك المعاناة لم تؤثر تأثيرا كبيرا على قاعدتها الاقتصادية الأساسية.

وأضافت أن نجاح كوريا الجنوبية في مواجهة تفشي فيروس كورونا يشير إلى مدى نقطة القوة القائمة على أساس النظام الكوري.

ويمكن القول إن محافظة وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية تدل على زيادة الثقة في الاقتصاد الكوري رغم عدم اليقين السائد في الاقتصاد الكوري والعالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية سيتأثر سلبا في حال لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

الجدير بالذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" قد رفعت تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية من "إيه إيه–" إلى "إيه إيه" في شهر أغسطس من عام 2016.

أما تصنيف وكالتي "موديس" و"فيتش" الائتماني لكوريا الجنوبية فمازال "إيه إيه 2" و"إيه إيه–" على التوالي.