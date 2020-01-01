انكماش الاقتصاد الكوري في الأول الأول من هذا العام بسبب فيروس كورونا

ⓒYONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، انكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.4% في الربع الأول من هذا العام ، ويمثل هذا أسوأ انكماش ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2008 الذي انكمش فيه الاقتصاد الكوري بنسبة 3.2%.

ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانكماش إلى الركود في الأنشطة الاقتصادية ، بما فيها الإنتاج والاستهلاك ، نتيجة لتفشي فيروس كورونا-19 في البلاد منذ شهر فبراير الماضي.

وفيما يخص الاستهلاك، تراجع حجم الاستهلاك في القطاع الخاص في الربع الأول من هذا العام بنسبة 6.4% مقارنة بالربع الأسبق، مسجلا بذلك أعلى تراجع منذ الربع الأول من عام 1998، عندما تراجع بنسبة 13.8% بسبب الأزمة المالية آنذاك.

وفي الواقع، تجنب المواطنون الكوريون النزهات في الخارج خوفا من وباء فيروس كورونا، وهو ما تسبب في الانخفاض في حجم الاستهلاك في مجالات الخدمات، ومنها المطاعم والفنادق والأحداث الترفيهية والفنية، وحجم مبيعات السيارات والملابس.

ويذكر أن حصة حجم الاستهلاك في القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 50%، وأن نطاق التغيير في ذلك الحجم ليس كبيرا على أساس ربع سنوي.

لذلك، فإن التراجع بنسبة 6.4% في حجم الاستهلاك غير عادي ويعد كبيرا في الوقت نفسه، وهو ما تسبب في انخفاض معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بنسبة 3.1%.

وقال البنك المركزي في تقرير له إن حجم الاستثمارات في المنشآت الإنتاجية والإنشاءات والاستهلاك في القطاع الحكومي شهد زيادة بنسبة تتراوح بين 0.2% و1.3%.

وكان من المتوقع أن يسجل حجم الاستهلاك في القطاع الحكومي انخفاضا في الربع الأول من هذا العام، وذلك بعد أن بلغ معدل زيادة حجم الاستهلاك الحكومي 2.5% في الربع الأخير من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية قد شهد تراجعا بنسبة 2% في الربع الأول من هذا العام، حيث انخفض حجم صادرات السيارات والآلات والمنتجات الكيميائية ، فيما زاد حجم صادرات أشباه الموصلات.

وتعد صناعات الخدمات أكثر الصناعات الكورية تضررا بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تراجع حجم الاستهلاك في تلك الصناعات بنسبة 2% في الربع الأول من هذا العام، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ الربع الأول من عام 1998، عندما بلغت نسبة الانخفاض 6.2%.

أما في الصناعات الإنتاجية فشهد حجم إنتاج معدات النقل والمنتجات المعدنية الأولية تراجعا، بينما شهد حجم إنتاج أشباه الموصلات زيادة، حيث بلغ معدل التراجع للصناعات الإنتاجية 1.8%.

وسجل الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في الربع الأول من هذا العام انخفاضا بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأسبق.

ويمكن القول إن أداء الاقتصاد الكوري في الربع الأول من هذا العام يستحق اعتباره "جيدا" نسبيا على الرغم من تعرض البلاد لصدمة انتشار فيروس كورونا.

وفي الواقع، شهد معدل النمو الاقتصادي في الصين في الربع الأول تراجعا بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و9.8% مقارنة بالربع الأسبق.

والشيئ المثير للقلق هو احتمال تعرض البلاد لتدهور كبير في التوظيف في شهر مارس الماضي، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الاستهلاك المحلي.

وقال البنك المركزي إن تراجع حجم الطلبات من الدول المتقدمة الرئيسية الناجم عن تعرضها لجائحة فيروس كورونا منذ مارس الماضي قد يتسبب في انخفاض حجم الصادرات الكورية.

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام، فيما يتراجع الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2%.