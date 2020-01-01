بلدية سيول تدشن حملة الأضواء الزرقاء تكريما للأطباء

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اختارت إدارة بلدية سيول اللون الأزرق كرمز الأطباء، وذلك تكريمًا لمجهودات الأطباء والممرضين الجبارة الذين يشاركون في علاج المصابين بفيروس كورونا-19 في البلاد. يُشار إلى أنه من بين الألوان المتنوعة، مثل الأسود والأبيض والأحمر والأزرق وغيرها، تم اختيار اللون الأبيض والأزرق معا ليرمزا إلى الطب والأطباء. وكانت إدارة بلدية سيول قد أعلنت تنفيذ حملة "الأضواء الزرقاء"، التي بموجبها سيتم تزيين المباني والعمارات الضخمة الواقعة في العاصمة سيول، بالأضواء الزرقاء اعتبارا من يوم 20 ابريل حتى الخامس عشر من شهر مايو المقبل.

يُذكر أنه من ضمن المباني التي سوف تضاء بالمصابيح الزرقاء: مبنى إدارة بلدية سيول، وجسر نهر "الهان"، وبرج "N" الواقع في جبل "نام سان" وسط العاصمة، إلى جانب ملعب كرة القدم لبطولة كأس العالم، أما برج "لوتيه ورلد" الذي يعتبر الأعلى في البلاد، فسوف يُزين بالنور الأزرق أيضًا، مع رسالة تشجيعية تُكتب عليه: "أنتم أبطال".

بينما سيُزيَّن الميدان الواقع أمام بناء إدارة بلدية سيول، مع جملة تقول "إننا أبطال جميعا" كتعبير عن شكر البلدية لسكان العاصمة سيول المشاركين في التباعد الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى من بين الألوان البيضاء والخضراء والزرقاء، يُعتبر اللون الأبيض هو الأفضل، لكن اللون الأبيض في البلاد يرمز في نفس الوقت إلى الموت. لذلك تم اختيار اللون الأزرق، لأنه لون الأمل. والجدير بالذكر أن كوريا تشهد استقرار في الوضع الطبي بشكل ملحوظ.