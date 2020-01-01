افتتاح أول مدرسة لألعاب الفيديو في مقاطعة كيونغ كي

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تشهد كوريا هذه الايام إقامة الدراسة والمحاضرات عبر الإنترنت بدلا من الفصول والمدارس والجامعات على حد سواء، كما توقفت المراكز الدراسية الخاصة أيضا، مما جعل الطلاب يدرسون في المنازل، لكن مع الأسف يقضي بعض الطلاب أوقاتهم في ممارسة ألعاب الفيديو والإنترنت، مما يثير غضب الأمهات، حيث يوجد عدد من المقالات التي تعبر الأمهات فيها عن شكاوى نحو أبنائهن، لكن في المقابل يرى البعض أنه إذا كان لدى الأبناء موهبة في ممارسة ألعاب الفيديو والإنترنت، فيجب تشجيعهم على تقوية الكفاءة وإبداء الموهبة، حيث أصبحت كوريا دولة رائدة في مجال الألعاب بفضل الموهوبين، حتى أصبحت تُصدر الألعاب إلى البلدان الأجنبية بما فيها البلدان العربية أيضا.

ومن أجل رعاية هؤلاء الأولاد الموهوبين، اُفتتحت مدرسة ثانوية متخصصة في هذا المجال تحت اسم "مدرسة كيونغ كي كيم مايستور"، تقع المدرسة في مقاطعة "كيونغ كي" ضاحية العاصمة سيول، وتعتبر هي الأولى من نوعها في البلاد، وتم إنشاء المدرسة بالتعاون بين وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، مع وزارة التربية والتعليم، حيث تهدف المدرسة إلى تربية الأولاد الموهوبين الذين سوف يقودون صناعة الألعاب التي تتحمل حوالي ثلثي صادرات المحتويات الثقافية الكورية للخارج، لذلك يُقترح على جميع الأمهات تشجيع أولادهن إذا كان لديهم موهبة اللعب، بدلا من توجيه اللوم أو إجبارهم على التوقف عن ذلك.

الجدير بالذكر أنه في هذه المدرسة يوجد قسم واحد فقط باسم "قسم تطوير الألعاب"، وبعد تسجيل معدل التنافس العالي تم اختيار 77 طالبا جديدا، وتمت إقامة مراسم افتتاح المدرسة ودخول الطلاب الجدد على الإنترنت لمنع انتشار الفيروس كورونا 19.

وسوف يدرس الطلاب النظريات المتعلقة بالألعاب على أساس المراحل، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع خاصة بتطوير لعبة جديدة بأنفسهم، كما تتميز هذه المدرسة بوجود شركة متخصصة لكي يتم التعاون بين الشركة والطلاب في الجانب العلمي والصناعي ، تجدر الإشارة إلى أن صناعة الألعاب في كوريا تعد ضمن الصناعات الرئيسية التي تساهم في زيادة الصادرات وتحقيق النمو العالي وإيجاد فرص عمل، والخريجين من هذه المدرسة لن يقلقوا من الحصول على وظائف، بل سوف سيشعرون بالحرج في الاختيار من بين الشركات المتاحة أمامهم، فإن شركات صناعة الألعاب كانت تعاني من نقص القوى العاملة، فكانت تطلب من الحكومة توفير الكوادر المتخصصة.

يذكر أنه في العام الماضي، افتتح المركز الخاصة بتدريب الموهوبين في الألعاب في العاصمة سيول، ويهدف هذا المركز إلى الكشف وتعليم ابتكار البرمجيات المتعلقة بالألعاب للمتعلمين، وبفضل هذا المركز سوف يواصل الخريجون من المدرسة دراستهم وتعزيز كفاءتهم.