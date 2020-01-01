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كلمة "서울역" بالكورية تعني "محطة القطارات الواقعة وسط العاصمة سيول" وكانت هذه المحطة مركزا للتوصيل كل أرجاء البلاد، أما الآن فأصبحت مكانا لأغراض متنوعة، وذلك بفضل وجود المحلات الكبيرة، بالإضافة إلى وجود محطة القطارات أيضا. أي سائح أجنبي زار البلاد ويرغب في زيارة المدن الأخرى بالقطار، فلابد له من استخدام هذه المحطة أكثر من مرة، ومن خلال القطار فائق السرعة يستطيع الوصول من العاصمة سيول إلى مدينة "بوسان" التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر في غضون ساعتين. تجدر الإشارة إلى أن اسم هذه المحطة الكوري موجود في ألمانيا، حيث يوجد في مدينة "هامبورغ" الألمانية، في حي "بانز بيكر" بالتحديد، بناء يحمل اسم "سول استيشن" أي "محطة سيول"، لكن هذا البناء ليس محطة القطارات، بل إنه مركز خاص لتعليم الرقص المصحوب بالأغاني الكورية الشعبية المسماة بـ "كي ـ بوب".

تم إنشاء هذا المركز من قبل شخصين ألماني سنغافوري الأصل وآخر ياباني، وهما من عشاق الثقافة الكورية والأغاني الكورية "كي ـ بوب". ويتلقى هذا المركز إعجابا ملحوظا منذ إنشائه، حيث يتعلم حاليا حوالي مائة متعلم الرقصات والأغاني الكورية، وحول سبب تسمية المركز بمحطة سيول" يقول إن هذا الاسم يشير إلى المكان الذي يُوصل جميع المناطق في كوريا، حيث يحتوي على معنى تقاسم المعلومات فيما بين عشاق الثقافة الكورية من كل أرجاء العالم، بواسطة هذا المركز.

يذكر أن السيد " تشين 첸 "، الذي يُعلم الرقصات، بدأت محبته نحو الأغاني الكورية والرقص، منذ عام 2007، ولقد شارك في سباق الأغاني والرقصات المقامة في كل من سنغافورة وألمانيا بنفسه، وكان قد احتل المركز الأول في السباق الذي أقيم في مدينة هامبورغ الألمانية، الأمر الذي منحه فرصة زيارة كوريا ليشارك في حفلة الثقافة الكورية. يشتهر السيد "تشين" بمعرفته العالية في الثقافة الكورية، وعبر عن رغبته في أن يساهم في تعرف شعوب العالم على الثقافة الكورية مثل الأفلام والأطعمة واللغة الكورية.