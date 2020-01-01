ترتيبات لتنظيم الدورة الاولى من مهرجان الخيال الدولي بمقاطعة كيونغ كي

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صرحت إدارة مدينة إنتشون بمقاطعة كيونغ كي بأنها تخطط لتنظيم مهرجان دولي للخيال في حديقة سول بونغ 설봉 بالمدينة في شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشارك حوالي ثلاثين فرقة محلية وأجنبية في المهرجان الدولي الذي سيقام خلال يومي الثامن عشر والتاسع عشر من نفس الشهر تحت شعار "إنتشون المكان الذي يتحول فيه الخيال إلى الواقع"، من أهم فعاليات المهرجان سيرك للهليوم ومسيرة للدمى وعرض في الشوارع في حديقة سول بونغ، كما سيتم إنشاء أربع مناطق لمسرحيات الشوارع ومكان عرض داخلي وخشبة مسرح خاصة في الهواء الطلق.

الجدير بالذكر أن إدارة المدينة أطلقت مؤخرا لجنة تنظيم المهرجان برئاسة العمدة "أوم تيه جون 엄태준" من أجل إنجاح المهرجان، كما سيتولى الساحر الكوري العالمي "لي اون كيول 이은결" منصب المشرف العام للمهرجان، في هذا السياق يُقال إن الساحر لي أنشأ مشروعا يحمل اسمه في منطقة " ساوم사음 " بالمدينة في عام ألفين وتسعة حيث ظل ينفذ مختلف أعماله حتى الآن، وخصصت إدارة المدينة خمسمائة وستين مليون وون لإقامة المهرجان ومن بينها أربعمائة وخمسين مليون وون من الدعم الحكومي.

وفي هذا الإطار قال مسؤول في البلدية إن البلدية تنوي إقامة هذا النوع من المهرجانات سنويا باعتباره منتجا ثقافيا يمثل المدينة من أجل البحث عن إمكانية نجاح صناعة الخيال وبناء البنية التحتية للصناعة.