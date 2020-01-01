دراسة حديثة يوم الجمعة ليس أكثر أيام الأسبوع سعادة لدى الكوريين

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كان من المفترض أن يكون أكثر أيام الأسبوع سعادة بالنسبة للكوريين هو يوم الجمعة وذلك لأن يوم الجمعة يأتي قبل الإجازة بحيث يقبل الكثير من الكوريين على تخفيف التوترات المتراكمة طوال أيام الأسبوع، لهذا يوجد عند الكوريين مصطلح يطلق عليه "بول كوم" أو "بولتانون كوم يو إيل" بمعنى يوم الجمعة الملتهب. لكن موخرا تبين أن مستوى السعادة التي يشعر بها الكوريون يوم الجمعة هي الأدنى من بين أيام الأسبوع كما تبين أن أكثر الأيام التي يشعر فيها الكوريون بالتعاسة بعد الجمعة، هي يوم الإثنين. لهذا فهناك مصطلح "وول يو بيونغ 월요병" بمعنى "مرض يوم الإثنين". جاء ذلك في كتاب أصدره مركز دراسة السعادة التابع لجامعة سيول الوطنية مؤخرا بعنوان خريطة السعادة لجمهورية كوريا لعام ألفين وعشرين.

الجدير بالذكر أن المركز ظل يقيس مستوى سعادة الكوريين منذ شهر سبتمبر في عام ألفين وسبعة عشر بحيث شارك في الدراسة أكثر من مليونين وسبعمائة ألف كوري حتى العام الماضي، وتمت مراكمة أكثر من خمسة ملايين من البيانات ذات الصلة. وحسب نتيجة تحليل البيانات بلغت درجة السعادة للكوريين يوم الجمعة 5.12 نقطة من بين مجموع عشرة نقاط، كما بلغت الدرجة يوم الإثنين 5.15 نقطة، وتبين أن أكثر الأيام سعادة كانت يوم السبت الذي سجلت فيه الدرجة 5.27 نقطة.

وفسر المركز ذلك بأن معظم الكوريين لا يستمتعون بيوم الجمعة خلافا لتوقعاتهم إضافة إلى الضغوط النفسية والإرهاق المتراكم طوال أيام الأسبوع مما يخيب آمالهم في أن يصبح يوم الجمعة يوما سعيدًا. كما أضاف أن الكوريين لا يتمتعون بيوم الجمعة الملتهب ولكنهم يصبحون سعداء في يوم السبت.