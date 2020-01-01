دراسة تكشف عن أكثر الوظائف احتمالا للاختفاء في المستقبل

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في صورة نادرة ولأول مرة منذ أربعة عقود، عادت للظهور وظيفة "مرشد الحافلة" في جزيرة "هانسان 한산도" في مدينة "تونغ يونغ 통영" الواقعة في جنوب غرب البلاد وذلك بعد أن كانت قد اختفت لتبقى في الذكريات فقط. الجدير بالذكر أن عدد المرشدين بدأ ينخفض عندما تم تزويد الحافلات بأجراس النزول والأبواب الآلية في عام 1982 ثم اختفت وظيفة مرشدي الحافلات تماما في شهر ديسمبر في عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين في البلاد، ولكنها عادت للظهور منذ الثامن من شهر أبريل الحالي في الجزيرة التي يمثل عدد المسنين فيها 46% من إجمالي السكان والتي تضم كثيرا من الطرق المتعرجة.

في هذا الشأن أصدرت اللجنة الكورية للمعلومات عن التوظيف تقريرا مؤخرا بعنوان "المعلومات عن فرص العمل في كوريا في عام 2018". يذكر أن التقرير جاء من خلال بحث 18,176 كوريًّا يعملون في حوالي ستمائة وظيفة وتقوم اللجنة الكورية بالإعلان عن المعلومات عن فرص العمل في كوريا سنويا، ويضم التقرير مادة تتوقع انخفاض أو ارتفاع فرص العمل المعينة بعد عشر سنوات. وسنقدم لكم أكثر الوظائف العشرة المحتملة انخفاضا في المستقبل، حيث جاءت في المركز العاشر وظيفة المديرين ونواب مديري المدارس.

ويذكر أن 90% بالمائة من 31 مديرا للمدرسة شاركوا في البحث أجابوا بأن عدد فرص العمل في الوظيفة سينخفض بعد عشر سنوات حيث تعتبر وظيفة المدرسين من أكثر الوظائف المستقرة ولكن مع انخفاض عدد المؤهلين للدراسة، يزداد عدد المدارس التي تغلق أبوابها، كما أن وظيفة المكوجي احتلت المركز التاسع في هذا المجال من المرجح اختفاء هذة الوظيفة بسبب اختراع آلات تجفيف الملابس القادرة على القضاء على روائح الملابس وتجفيفها وكيِّها إلى جانب القضاء على الجراثيم عليها. كما احتلت وظيفة عمال المنجم المركز الثامن، حيث نعرف أن الهيكل الصناعي تحول من التركيز على صناعتي التصنيع والخدمات بينما يتم استهلاك مصادر الطاقة الجديدة بما فيها الطاقة الذرية والكهرباء مما يعرض هذه الوظيفة للاختفاء.

تجدر الإشارة إلى أن مستقبل وظيفة مصممي المنشورات غير مشرق حيث احتلت هذه الوظيفة المركز السابع ويرجع السبب في ذلك على الأرجح إلى انخفاض المنشورات الورقية وارتفاع المنشورات الرقمية. أما المركزان الخامس والسادس فقد احتلتهما وظيفتا "عمال البنزين" و"موظفي البنوك" على التوالي، ومن المتوقع أن تحل آلات التزويد بالبنزين محل عمال البنزين، كما من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين في البنوك مع زيادة التعاملات المالية الرقمية بواسطة الإنترنت والصيرفة المتنقلة.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في الإحصاءات واستبيانات الرأي بحيث احتلت هذه الوظيفة المركز الرابع ويرجع السبب في ذلك إلى إقبال الكثير من مراكز الإحصاءات على نظام الإستجابة الآلي من أجل تقليل التكلفة. كما ظهر الذكاء الصناعي المتخصص في إجراء المسوح، أما المركز الثالث فقد احتلته وظيفة "مصممي الأزياء الكورية التقليدية" بينما احتلت وظيفة "صيادي الأسماك" المركز الثاني.

أما أكثر الوظائف المحتملة انخفاضا فهي وظيفة "مراسلي المجلات". وطبقا لما أعلنت عنه المؤسسة الكورية لتنمية الصحافة، بلغت مبيعات صناعة المجلات الكورية تريليونًا وخمسة وثلاثين مليارا وثلاثمائة مليون وون في عام 2017، بانخفاض قدره 25% بالمقارنة مع عام 2014. كما انخفض عدد العاملين في الصناعة بنسبة 34% في عام 2017 مقارنة مع قبل ثلاث سنوات ليبلغ حوالي 12 ألف مراسل، أما مستقبل وظيفة مراسلي الجرائد فهو غير مشرق بحيث احتل المركز الثلاثين في هذا المجال.