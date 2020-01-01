استبيان لوزارة السياحة الكورية عن رحلات المشي على الأقدام

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ارتفع عدد الكوريين الذين يقومون بالرحلات مشيا على الأقدام من فئتي العشرينيات والثلاثينيات مؤخرًا، فقد أجرت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية والمؤسسة الكورية للسياحة مسحا للتعرف على حالات الرحلات مشيا على الأقدام في عام 2019. وطبقا لنتيجة المسح، زادت نسبة أولئك الذين جربوا الرحلات مشيا على الأقدام بنسبة 6% بالمقارنة مع العام السابق لتبلغ 37% بالمائة.

وبصفة خاصة زادت النسبة بمقدار 10% في فئة العشرينيات و12% في فئة الثلاثينيات، حيث سجلت الفئتان زيادة ملحوظة منذ شهر ديسمبر في عام 2018 حتى شهر نوفمبر من العام الماضي. وقُدر أن حوالي ستة عشر مليون كوري قاموا بأربع رحلات مشيا على الأقدام بالمتوسط سنويا، وتمتع 51% منهم بالرحلات مشيا على الأقدام مع أفراد أسرهم بينما تمتع 33% منهم بها مع أصدقائهم.

الجدير بالذكر أن عدد حالات التمتع بالرحلات الفردية زاد زيادة كبيرة من خمسة بالمائة في عام 2018 إلى 18% في العام الماضي، مما يشير إلى ظهور اتجاه أو ترند "الرحلات الفردية". وحول النقاط الجاذبة للقيام بالرحلات مشيا على الأقدام تم اختيار: الاكتشاف عن الجمال في مختلف المناطق، وتعزيز الصحة، وترتيب وتنسيق الأفكار، والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية.