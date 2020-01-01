انخفاض أسعار المنتجات الكورية يجذب اهتمام السياح الأجانب

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وفقا لإحدى الدراسات فوجئ العديد من الأجانب في أثناء إقامتهم في كوريا بانخفاض أسعار عدد من المنتجات الكورية من ضمنها الأقنعة الورقية الكورية للوجه. وعلى غرار k-pop، فإن منتجات k-beauty تجذب انتباه العالم حيث إن مستحضرات التجميل الكورية وأساليب المكياج، تقود اتجاهًا عالميًا في مجال التجميل اعتمادا على تطوير المنتجات المبتكرة وانتشار الموجة الكورية، يُمكن القول إنه من بين مستحضرات التجميل الكورية إن الماسك أو القناع الورقي للوجه في مركز k-beauty هو الأكثر جذبا.

يُشار إلى أنه يمكن الحصول على ماسكات ورقية مرطبة للوجه بسهولة في أي وقت في متاجر مستحضرات التجميل الواقعة في الشوارع ويُعتبر الماسك الورقي من الخطوات الأساسية التي لا تُهملها المرأة الكورية مطلقًا، ويعتقد الكثير من الأجانب الذين يزورون كوريا أن سعر الماسكات الكورية للوجه رخيصة وجودتها ممتازة، ويقولون إنهم يشترونها بكميات كبيرة. وبفضل هذا، أصبحت الأقنعة الكورية للوجه عنصرًا أساسيًا في متاجر المستحضرات في الشارع، وتمكنت من جذب استهلاك العديد من السياح الأجانب.

وايضا من المنتجات الكورية التي انخفضت أسعارها هي المنتجات الإلكترونية حيث إن العلامات التجارية للإلكترونيات المحلية مثل Samsung وLG مشهورة عالميًّا، فيشتري الكثير من الأجانب منتجات إلكترونية مختلفة عندما يأتون إلى كوريا على الرغم من وجود العديد من المنتجات الجيدة في الخارج، إلا أن الأجانب يفضلون شراء المنتجات الإلكترونية الكورية من كوريا وذلك بسبب انخفاض السعر بالنسبة إلى الجودة. كما تحظى منتجات الإلكترونيات الكورية بشعبية لدى الأجانب لأنها مشهورة بالأداء الجيد في السوق العالمية وعلى وجه الخصوص، يقال إن آلة طهي الأرز الكهربائية الكورية مشهورة جدًا.

وأيضًا من المنتجات الكورية التي أحبها السياح الأجانب هي الجوارب ذات الشخصيات المرسومة، فيقال إن الجوارب أصبحت هدية تذكارية يجب على السياح الأجانب شراؤها عند زيارة كوريا لأنها متنوعة نسبيًا في التصميم وأرخص من الجوارب الخارجية، كما من الممكن أيضًا شراء كميات كبيرة من الجوارب ذات التصاميم المختلفة بأسعار منخفضة، ولذلك أصبحت الجوارب الكورية واحدة من أفضل الهدايا التذكارية الكورية للأجانب. أخيرا من المنتجات الكورية التي يقتنيها السياح الأجانب عند القدوم الى كوريا هي القهوة الفورية الكورية وليس من المبالغة القول إن القهوة الفورية الكورية الجنوبية هي أكثر المشروبات المفضلة لدى الكوريين وهي تحظى بشعبية كبيرة بين الأجانب أيضا حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة كوسموجين للسفر على 926 سائحا أجنبيا زاروا كوريا الجنوبية، أن القهوة الفورية الكورية هي أكثر المشروبات المفضلة لديهم. وحول سبب اختيار القهوة الفورية الكورية كأكثر مشروب مفضل، قال أحد السياح الأجانب إن القهوة الفورية الكورية تزداد لذة كلما يحتسيها، مضيفا أنها سريعة التحضير حيث أنها تذوب بسهولة في الماء الساخن، وليس هناك حاجة لإضافة الحليب أو السكر إليها.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم وضع مسحوق القهوة والسكر والقشدة في كيس صغير على شكل عصا، لذلك يفاجأ معظم الأجانب بالراحة والسعر المنخفض هذا ما يجعل الكثير من الأجانب يختارون القهوة الفورية الكورية كهدية لأسرهم وأصدقائهم نظرا لأنها مناسبة من ناحيتي الكمية والسعر.