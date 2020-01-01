كوريا تحتل المرتبة الاولى آسيويا و 42 عالميا في حرية الصحافة

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الـ42 في مؤشر حرية الصحافة حيث أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تصنيفها السنوي لحرية الصحافة حول العالم. يُشار الى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" تجمع مؤشرا لحرية الصحافة يقيس مستوى حرية الصحافة في البلدان والمناطق لــ180 دولة كل عام منذ عام 2002، ووفقًا لتقرير المنظمة بالنسبة لكوريا الجنوبية، تحسنت درجة التعدي على حرية الصحافة بشكل طفيف لكنها انخفضت بمستوى واحد عن العام الماضي لتحتل المرتبة الـ42 في هذا العام، ومع ذلك لا تزال تحتل المرتبة الأولى بين الدول الآسيوية، فيما يتعلق بشأن تراجع كوريا في الترتيب، ذكرت المنظمة أن الحكومة في الدول الديمقراطية المستقرة تستخدم الأمن الوطني لقمع حرية الصحافة، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية لديها قانون الأمن القومي يفرض عقوبة ثقيلة على ممارسة الكشف عن معلومات حساسة خاصة بكوريا الشمالية.

ومن ناحية أخرى، جاءت تايوان في المرتبة الـ43 بتراجع درجة واحدة عن العام الماضي، وانخفضت هونغ كونغ بـ7 درجات لتحتل المرتبة الـ80، وارتفعت اليابان بمقدار درجة واحدة إلى المرتبة الـ66، وحلت الصين في المرتبة الـ177 بدون تغيير. وفي حالة اليابان، في السنة التي سبقت وصول آبي إلى السلطة في عام 2010، كان مؤشر حرية وسائل الإعلام مرتفعًا، ولكن بعد وصول آبي إلى السلطة، انخفض ترتيب اليابان عموديًا.

أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فارتفعت بمقدار درجة واحدة إلى المرتبة الـ179 في العام الماضي، نظرا لتقييمات إيجابية حول إشارات مفتوحة مثل القمة الثنائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في عام 2018، غير أنها انخفضت إلى الأدنى عند المرتبة الـ180 في هذا العام. يذكر أن النرويج حافظت على صدارتها للسنة الرابعة على التوالي، وتلتها فنلندا والدنمارك والسويد وغيرها.