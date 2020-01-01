تحسينات في الجيش الكوري مع انضمام أحد أعضاء فرقة BTS

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من المحتمل أن ينضم الأخ الأكبر لفرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس" "جين" إلى الجيش هذا العام. ويعتبر هذا الخبر هو أكثر الأخبار المؤسفة لعشاق BTS حول العالم، وسوف يتم النجم "جين" 28 عامًا في الرابع من ديسمبر هذا العام، ومن المعلوم لدى الجميع أن قانون الخدمة العسكرية المعدل لعام 2018 يقيد بشكل صارم تأجيل الخدمة العسكرية للرجال فوق سن 28، حيث من الممكن تأجيل التجنيد في الجيش فقط في حالات خاصة مثل المرض أو الكوارث الطبيعية. واستمر الجدل حول الخدمة العسكرية لأعضاء BTS لفترة طويلة، لكن لسوء الحظ، من المرجح أن يذهب "جين" إلى الجيش هذا العام حيث قال "جين" في مؤتمر صحفي عقد في فبراير الماضي، "أعتقد أن الخدمة العسكرية واجبي الطبيعي فسأذهب إلى الجيش، إذا كانت هناك طلب من البلد".

يذكر أن راتب الجندي المبتدئ في الجيش الكوري يصل إلى 408 ألف وون كوري وهو ما يساوي 331 دولار أمريكي، حيث يعتبر هذا المبلغ صغير جدًّا مقارنة بدخل "جين" الحالي. تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور في كوريا هو 8,590 وون أي 7 دولارات في الساعة، علي الجنود النشطين أو من يخططون للانضمام إلى الجيش برفع شكوى يقولون فيها "إن رواتب الجندي منخفضة للغاية"، مع ذلك يقول بعض الكوريين الذين أكملوا الخدمة العسكرية أن الجيش الكوري تحسن أكثر من ذي قبل من حيث البيئة العسكرية أو الراتب، في عام 2001 ارتفعت رواتب الجنود بشكل ملحوظ، وبعد ذلك ارتفعت رواتب الجنود مرة أخرى في عام 2018 بزيادة 88%، وذلك لأن الرئيس مون جيه إن وعد بزيادة رواتب الجنود في الانتخابات الرئاسية.

كما تم تقصير فترة الخدمة العسكرية مقارنة بالفترة السابقة، منذ عام 2018، تم تقصير فترة الخدمة العسكرية في الجيش تدريجيًّا. وابتداء من ديسمبر من العام المقبل، سيتم تخفيض فترة الخدمة لجميع الجنود الذين يخدمون في الجيش إلى 18 شهرا.