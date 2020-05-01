حسين البنا: تقديم السياحة العالجية في كوريا الجنوبية إلى العالم العربي

حسين البنا: تقديم السياحة العلاجية في كوريا الجنوبية إلى العالم العربي

لقاؤنا اليوم مع ضيف خاص من مصر، وهو رائد أعمال مصري يربط بين عالمين، العالم الكوري والعالم العربي. ضيفنا اليوم هو السيد حسين البنا.

يحدثنا السيد حسين البنا عن مجيئه إلى كوريا الجنوبية قبل عامين في عام 2018، حيث جاء في مسابقة "K-Startup" للشركات الناشئة. لكن رغبته في المجيء إلى كوريا كانت قبل ذلك في عام 2014.

تحدث إلينا ضيفنا أيضًا عن التبعات والآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في العالم أجمع، مشيرًا إلى أهمية التطوير المستمر، وأن تاريخ الأزمات العالمية يعملنا أنه لا شيء يبقى دون تغيير.

يرى السيد حسين البنا أيضًا أنه ليست مجموعات اختبار فيروس كورونا كورية الصنع فقط ستصبح سلعة رائجة في الشرق الأوسط، بل النموذج الكوري بأكمله في التصدي لانتشار الوباء، بدءًا من الالتزام، والجدية والسرعة والاحتياط.

يحدثنا ضيفنا العزيز أيضًا عن شركته "أرابكو" التي أسسها في كوريا الجنوبية، والتي تهدف إلى الربط بين المستشفيات الكورية والمريض العربي، ودور الشركة في تضييق الفجوة بين الجانب الكوري والجانب العربي. وتطرق أيضًا إلى التاريخ القديم للثقافتين الكورية والعربية والعلاقة بينهما وكيف ألهمه ذلك في إنشاء الشركة.

تطرقنا في حوارنا مع الضيف العزيز أيضًا حول ريادة الأعمال ومخاطرها ومميزاتها وتضحياتها، والأشخاص الذين تركوا بصمة لديه، والاستثمار ودرجة أهميته للشركات الناشئة، وأهمية وضوح الرؤية والهدف للشركات.

تابعوا معنا ذلك كله في حلقة اليوم من قسم "ضيف على الكي بي إس" من برنامجكم "لقاء الجمعة".