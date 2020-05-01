مرور 100 يوم على ظهور فيروس كورونا في كوريا

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مرت 100 يوم على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية يوم العشرين من شهر يناير الماضي.

وبهذه المناسبة، قالت الحكومة الكورية يوم الثلاثاء الماضي إن البلاد أصبحت تتمتع باستقرار بعد المرور بحالة أزمة وطنية خلال المائة يوم الماضية، لكنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة أن يظل الناس حذرين.

وفي الواقع، يبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا حوالي 10 حالات، بعد أن بلغ العدد الأقصى لحالات الإصابة الجديدة أكثر من ألف في اليوم، مما جعل كوريا الجنوبية دولة نموذجية على مستوى العالم بشأن الحجر الصحي ضد فيروس كورونا.

وحتى منتصف ليلة يوم الأربعاء الماضي، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس 10 آلاف و761 حالة، وإجمالي عدد الوفيات الناجمة بالإصابة بالفيروس 246، وعدد المصابين الخاضعين للحجر الصحي ألفا و654 شخصا، وعدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم 8 آلاف و922 شخصا.

وحسب المناطق، بلغ إجمالي عدد المصابين في مدينة ديغو 6 آلاف و800، ومقاطعة شمال كيونغ سانغ ألفا و300، ليشكل عدد المصابين في هاتين المنطقتين أكثر من 76% من إجمالي عدد المصابين في كوريا كلها، فيما بلغ عدد المصابين في سيول والمناطق المجاورة أكثر من ألف و300.

وكان يبدو أن الحكومة الكورية قد تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا خلال شهر من الإعلان عن أول حالة إصابة، لكن الوضع تغير بعد الإعلان عن المريض الحادي والثلاثين في مدينة ديغو يوم الثامن عشر من شهر فبراير الماضي حيث تسبب هذا المريض في اندلاع عدوى جماعية في مدينة ديغو.

ونتيجة لذلك، أصبحت كوريا الجنوبية ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس واستمر الوضع حتى أوائل شهر مارس الماضي، وبعدها بدأ الوضع يستقر منذ منتصف مارس، حيث قلّ عدد حالات الإصابة الجديدة عن 100 شخص يوميا.

ويقول البعض إن السبب في وجود عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا في كوريا يرجع إلى فشل الحكومة في الحجر الصحي في المرحلة البدائية من انتشار الفيروس، ولكن في حقيقة الأمر يرجع سبب ذلك إلى التشخيص الاستباقي للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وفي هذا الصدد، قالت الحكومة الكورية إنها تمكنت من منع انتشار الفيروس في المجتمع من خلال الكشف المبكر عن المصابين الناجم عن التشخيص الاستباقي، وعزلهم للحجر الصحي.

وفي الواقع، زاد عدد مختبرات فيروس كورونا من 68 مختبرا في أوائل فبراير إلى 117 مختبرا حاليا، وقد أمكن من خلالها اختبار أكثر من 23 ألف عينة، وبالتالي زاد إجمالي عدد الاختبارات التي تم أجراؤها حتى يوم الاثنين الماضي عن 600 ألف.

ويمكن القول إن الأبطال الحقيقيين في منع انتشار فيروس كورونا في كوريا هم الأطقم الطبية والمتطوعون الذي تجمعوا في مدينة ديغو، وكرسوا أنفسهم للحجر الصحي وإجراء اختبارات الفيروس.

وبلغ عدد الأطقم الطبية من الأطباء والممرضات المشاركين في مكافحة الفيروس وعلاج المصابين 3 آلاف و720 على مستوى البلاد، منهم 3 آلاف و20 في مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.

كما يرجع الفضل في تمكن كوريا من السيطرة على فيروس كورونا إلى الجهود التي بذلها كل فرد من أفراد الشعب الكوري بشأن الالتزام بتوجيهات المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك التباعد الاجتماعي.