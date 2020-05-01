مصادقة البرلمان على مشروع الميزانية التكميلية الثانية لتمويل إغاثة كورونا

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صادق البرلمان الكوري يوم الخميس الماضي على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الثانية التي تبلغ قيمتها 12.2 تريليون وون لتمويل مدفوعات الإغاثة الطارئة التي ستقدمها الحكومة للشعب كدعم مالي في مواجهة فيروس كورونا.

وتخطط الحكومة لدفع تعويضات إغاثة لكل مواطن كوري حتى منتصف شهر مايو الجاري، وسيعتمد المبلغ على عدد أفراد كل أسرة، بحيث يتم منح مليون وون للأسرة المكونة من أربعة أفراد أو أكثر.

وكانت الحكومة قد خططت في بداية الأمر لتقديم مساعدات إغاثة للأسر التي تقع ضمن فئة الـ70% الأقل دخلا، لكن الأحزاب السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض اتفقت على دفع هذه المساعدات لجميع أفراد الشعب، وزيادة حجم الميزانية التكميلية الإضافية الثانية من 7.6 تريليون وون إلى 12.2 تريليون وون لتوفير أموال إغاثة طارئة لجميع المواطنين.

وبموجب الميزانية الإضافية الثانية، سيتم دفع 400 ألف وون للأسر المكونة من فرد واحد، و600 ألف وون للأسر المكونة من فردين، و800 ألف وون للأسر المكونة من 3 أفراد، ومليون وون للأسر المكونة من أربعة أفراد أو أكثر، وذلك على شكل أنواع مختلفة من بطاقات الائتمان وشهادات الهدايا النقدية.

ويمكن لكل أسرة تقديم طلب للحصول على دعم مالي بدءا من يوم الحادي عشر من مايو عبر الإنترنت، بحيث يتم دفعه اعتبارا من يوم الثالث عشر.

أما الذين يرغبون في تقديم طلباتهم من خلال زيارة المكاتب الخاصة بهذا الشأن فيمكنهم تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الثامن عشر من مايو، فيما سيتم دفع الدعم المالي لمليونين و700 ألف أسرة من الطبقة الضعيفة يوم الرابع من مايو دون خضوعها لتقديم الطلبات.

الجدير بالذكر أن تمويل مدفوعات الإغاثة الطارئة يتطلب مبلغ 14.3 تريليون وون، وسوف يتم تغطية 12.2 تريليون وون منها من الميزانية الحكومية، والـ2.1 تريليون وون الباقية من ميزانيات الحكومات الإقليمية.

وستقوم الحكومة بإصدار سندات وطنية تبلغ قيمتها 3.4 تريليون وون، وتقليل 1.2 تريليون وون من الإنفاق الحكومي ليتم من خلالها تغطية 4.6 تريليون وون من حجم مدفوعات الإغاثة الزائدة.

وتهدف الحكومة من وراء تقديم دعم مالي لجميع المواطنين إلى تشجيع الاستهلاك، مما سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي الذي يعاني من الركود بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الكورية قد كشفت عن خطة لضخ كمية كبيرة من الأموال لدعم صناعات السياحة والملاحة الجوية والإنتاج، بالإضافة إلى الشركات المصدرة والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المحلات الصغيرة .

ويمكن القول إن توفير 12.2 تريليون وون كدعم مالي يعنى زيادة السيولة النقدية في السوق المالية في البلاد، وهو ما سيقوم بدور كبير في زيادة ثقة المستهلكين وتنشيط الاستهلاك المحلي بشكل فعلي.

لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أعربوا عن قلقهم من احتمال أن تؤثر مدفوعات الإغاثة الطارئة سلبيا على الوضع المالي للحكومة دون إحراز نتائج جيدة بشأن إنعاش الاستهلاك، مشيرين إلى أن الطبقة المتوسطة من الشعب ستخصص هذا الدعم المالي في تسديد ديونها أو ستقوم بتخزينها استعدادا للمستقبل.

وفي حقيقة الأمر، من المتوقع أن يشهد معدل العجز المالي الكوري إلى الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 1% ليصل إلى 4.5% نتيجة لتخصيص الميزانية التكميلية الأولى والثانية.