تعزيز التعاون الكوري السعودي في الوقاية من كورونا

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عقدت الهيئة الكورية للملكية الفكرية اجتماعا بالفيديو مع نظيرتها السعودية مؤخرا، حيث ترأس الجانب الكوري رئيس الهيئة الكورية "بارك وون جو" بينما ترأس الجانب السعودي رئيس الهيئة السعودية "عبد العزيز محمد السويلم".

وفي هذا الاجتماع قدمت الهيئة الكورية نموذجا كوريا للوقاية الوبائية يتم من خلاله استخدام طرق التشخيص الكورية بما فيها طريقة الفحص الكورية مشيا على الأقدام.

كما زودت الهيئة السعودية بالمعلومات عن الوضع الحالي لإدارة "ملاحة المعلومات الكورية عن كورونا تسعة عشر" في مجال فحص الفيروس وعلاجه والوقاية منه.

وقال الدكتور السويلم إن الملاحة الكورية ستساعد الحكومة السعودية على التغلب على تداعيات كورونا.

كما وقعت هيئتا البلدين برنامجًا لتبادل بيانات الملكية الفكرية في إطار مذكرة التفاهم في مجال الملكية الفكرية الموقعة بين الجانبين في شهر سبتمبر من عام ألفين وثمانية عشر.

ويهدف البرنامج إلى توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور من خلال تبادل بيانات مجالات الملكية الفكرية وتتمثل في براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية المنشورة والمسجلة في البلدين.

ويذكر أنه تم توقيع على برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بين هيئتي البلدين في العاصمة الكورية سيول بحضور الرئيس الكوري مون جيه إين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في السادس والعشرين من شهر يونيو في العام الماضي.

وبهذا المناسبة قال رئيس الهيئة الكورية إنه سيكرس المزيد من الجهود لتفعيل مشروع التعاون مع الجانب السعودي ليسهم في نشر نظام الملكية الفكرية الكوري ليس فقط في السعودية بل أيضا في البلدان العربية الأخرى.