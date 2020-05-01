تفعيل التعاون بين كوريا والإمارات في مجال التعليم عن بعد

ⓒ YONHAP News

بحثت نائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية وزيرة التعليم الكورية "يو أون هيه" مع وزير التربية والتعليم "حسين بن إبراهيم الحمادي" سبل تعزيز التعاون، والعمل المشترك للنهوض بالتعليم لاسيما في المرحلة الراهنة، وماهية الممارسات المتبعة لمواصلة سير الدراسة في كلا البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو المرئي عقد تلبية لطلب الجانب الإماراتي بتقاسم التجارب والخبرات الكورية في مجال التعليم عن بعد. ويقال إن الإمارات تخطط للتعليم عن بعد حتى نهاية هذا الفصل الدراسي مع تزايد المصابين بكورونا تسعة عشر.

وأكد الوزير الإماراتي أن الجهود منصبة في هذه المرحلة على تعزيز أطر الشراكة مع دول العالم وفي مقدمتها كوريا في قطاع التعليم، وتبادل الخبرات لمواجهة تداعيات الوضع الصحي الراهن الذي أثر في مجريات عمليتي التعليم والتعلم في دول العالم.

واستفسر من نائبة رئيس الوزراء الكورية عن عملية افتتاح المدارس عبر الإنترنت في كوريا ووضع إدارة الدروس عن بعد وطرق تسجيل الحضور والغياب وإدارة التقييم وغيرها. وأعرب عن الشكر لها قائلا إن التجارب والمعلومات الكورية ستساعد بلاده في إدارة التعليم عن بعد في المستقبل.

كما أوضح أن التعاون الثنائي بين البلدين يمتاز بصلابته وهو متعدد الأوجه، وتجمعهما روابط الصداقة والرؤى المستقبلية الواحدة، وهذا التعاون يأخذ منحى تصاعديا، ويصب في ترسيخ أفضل الممارسات الداعمة لجهود البلدين للنهوض بقواعد وأسس وممارسات التعليم التي ترسم آفاق مستقبل أفضل للطلبة.

من جانبها أشادت الوزيرة الكورية بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين مؤكدة أن ثمة رؤًى مشتركةً وتطلعاتٍ راسخةً بالاستقرار والسلام واستدامة التنمية والرفاه لكلا الشعبين والعالم بأسره تجمع الدولتين وأن مسيرة العمل بينهما ممتدة ومستمرة في كل ما من شأنه تحقيق الفائدة التي تعود بالخير على الشعبين الصديقين.

كما أنها قدمت شرحا عن ماهية الآليات والخطط التعليمية التي اتبعتها في ظل الوضع الصحي الطارئ لاستمرارية التعلم معتمدة على منظومة تعلم ذكية تحقق روافد مميزة ونتائج تعليمية بجودة عالية.

واتفق الوزيران على تضمين خطط التعاون التربوي فيما بينهما بدورات تدريبية مشتركة للمعلمين من كلا الطرفين بهدف نقل المعرفة وأفضل الممارسات التعليمية في تطبيق التعلم عن بعد، وتبادل الخبرات والتجارب التعليمية الناجحة على هذا الصعيد.

وتم الاتفاق كذلك على استمرار التشاور والعمل المشترك لتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، سعيا نحو التغلب على أزمة "كورونا"، لاسيما أن هذه الفترة تشهد احتفالا بالذكرى السنوية الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.