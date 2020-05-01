المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يقدم المحاضرات على الإنترنت

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ومنذ منتصف هذا الشهر ينظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة سلسلة محاضرات تفاعلية عبر الإنترنت لاستكمال دروس تعليم اللغة الكورية لجميع طلاب مركز سيجونغ بالقاهرة.

وتتيح منصة معهد سيجونغ على شبكة الإنترنت للطلاب المشاركة بفاعلية مع المدرسين ورفع كافة المواد الخاصة بالكورس التعليمي بمختلف الوسائط التعليمية، وتسجيل الحضور والغياب فضلا عن إمكانية القيام باختبارات للطلاب وعرض نتائجها.

ومن جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة التي فتحت لهم آفاقًا جديدة لتعزيز دراستهم للغة الكورية وتقوية تواصلهم مع بعضهم البعض.

ومن المقرر أن تستمر المحاضرات التفاعلية حتى الحادي والعشرين من شهر مايو المقبل ، وقال مدير المركز الثقافي الكوري "يانغ سانغ كن" إن هناك توجهًا كبيرًا لإقامة عدد من فاعليات المركز أونلاين، ولاسيما بعد تسجيل نسبة كبيرة من الحضور في دروس تعليم اللغة الكورية والتي بلغت نحو ثمانية وتسعين بالمائة.

كان المركز الثقافي الكوري قد نظم حلقة تعليمية أون لاين للتعريف بالحلوى الكورية "دالكونا" والقهوة المصنوعة منها، وذلك احتفالاً بقدوم شهر رمضان الكريم، وهو نوع من الحلوى يحظى بشهرة كبيرة في كوريا، ومنها يتم إعداد قهوة دالكونا، وقد تم بث الحلقة على صفحة المركز الثقافي الكوري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يقال إن هذه الحلقة فازت بالتجاوب الكبير من متابعيها بحيث تجاوز عدد المشاهدين في آن واحد مائتي شخص. أكد مدير المركز الثقافي الكوري حرص المركز على التواصل مع رواده ومحبي الثقافة الكورية في مصر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال إن المركز سيقدم بعض الدروس التفاعلية لتعليم اللغة الكورية عبر شبكة الإنترنت لمختلف مستويات اللغة الكورية ومن خلال مدرسي اللغة الكورية المتعاونين مع المركز.

ونوه مدير المركز إلى أن المركز سيسعى في الفترة المقبلة لتقديم مختلف ألوان الثقافة الكورية أون لاين بما فيها أغاني الكي بوب والعروض الفنية والثقافية الكورية إلى جانب الأطعمة الكورية، معربا عن أمله في استئناف نشاط المركز بصورة طبيعية، بعد التغلب على فيروس كورونا.