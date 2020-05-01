



أصدر المدير العام لمنتدى ديجون للفن "دو وان سوك" كتابا للقصائد الرحلات التاريخية والثقافية بعنوان "الرحلة إلى مصر".

قال الشاعر "دو" إنه قام برحلة إلى مصر ولم يستطع النوم بسبب عواطفه المثيرة كل ليلة هناك. ولهذا فقد بدأ كتابة القصائد من أجل ترك آثاره الحقيقية في مصر مما أتاح له فرصة لإصدار كتاب القصائد.

وكتاب الرحلة إلى مصر عبارة عن سجلات للرحلة الحية تحتوي على المشاعر والعواطف التي شعر بها "دو" في مختلف أماكن رحلاتها في مصر وتضم أيضا شعوره بالأسف على الرجوع منها.

وقال إنه استخدم أسلوب القصائد بدلا من أسلوب المقالات من أجل نقل شعوره النقي عن الرحلات مشيرا إلى أن رحلاته كانت رحلة تعبر التواريخ قبل الميلادي وبعد الميلادي.

ويضم الكتاب عددا من صور الرحلات وشروحها إلى جانب القصائد ولهذا فيمكن تسميته بكتاب مدخل مصر الذي يسمح للقراء قراءة القصائد ومشاهدة صور الرحلات إلى جانب تعليم التاريخ المصري العريق.

وأعرب الشاعر دو عن أمله في أن يصبح كتابه بوصلة عندما يسافر أصدقاؤه إلى مصر وأحفاده أيضا في المستقبل البعيد.