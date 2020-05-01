آيو تعود في مايو بأغنية جديدة

حسين البنا: تقديم السياحة العالجية في كوريا الجنوبية إلى العالم العربي
2020-05-01
#أخبار الساحة الفنية l 2020-04-30
من المقرر أن تكشف المطربة "آيو" عن أغنيتة جديدة وفيديو موسيقي لتلك الأغنية يوم السادس من شهر مايو المقبل، وقد شارك المطرب "شيوغا" عضو فرقة "بي تي إس" في إعداد تلك الأغنية.
وقالت الشركة الراعية للمطربة "آيو" إن عملية تصوير الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة قد انتهت، مشيرة إلى أن تلك الأغنية ستكون مختلفة عن أغانيها السابقة من حيث الأسلوب.
2020-05-01
2020-04-17
2020-04-17
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