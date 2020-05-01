انطلاق برنامج تلفزيوني جديد لمسابقة الفرق الشبابية هذا الأسبوع





ينطلق برنامج تلفزيوني جديد لمسابقة بين الفرق الشبابية اليوم الخميس تحمل عنوان "الطريق إلى المملكة".

وستتنافس سبع فرق شبابية فيما بينها من خلال هذا البرنامج الذي ستبثه قناة "إم نيت" للفوز بلقب المملكة. ومن بين الفرق السبع المشاركة في المسابقة، الفرق الجديدة مثل "تو"، و"أنوس"، و"فيري فيري"، بالإضفاة إلى فرقة "بيتاغون".