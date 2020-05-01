عودة مطربات الكيبوب إلى الساحة الغنائية

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عادت بعض مطربات الكيبوب إلى الساحة الغنائية هذا الربيع ، بمن فيهن المطربة "سولار" عضوة فرقة "مامامو"، والمطربة "بارك إيه أون" المعروفة باسم "هاتفيلت" عضوة فرقة "واندر غيرلز"، والمطربة "تشونغ ها".

وكشفت المطربة "سولار"عن ألبومها المنفرد بعنوان "ألفظه" يوم الثالث والعشرين من أبريل الجاري ، وهو أول ألبوم أصدرته المطربة كمطربة منفردة.

بهذا، أصبحت المطربة "هاتفيلت" آخر عضوة لفرقة "مامامو" تكشف عن ألبوم منفرد.

وفي اليوم نفسه، أصدرت المطربة "هاتفيلت" ألبومها المنفرد الأول بعنوان "1719".

أما المطربة "تشونغ ها" فعادت بالكشف عن ألبومها المنفرد بعنوان "ابق الليلة" يوم السابع والعشرين من أبريل.