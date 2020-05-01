بلاك بينك تتعاون مع المطربة الأمريكية ليدي غاغا في إعداد ألبومها الجديدة

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تعاونت فرقة "بلاك بينك" مع المطربة الأمريكية "ليدي غاغا" في إعداد أغنية "الحلوة الحامضة" وهي الأغنية العاشرة في ألبومها الجديد بعنوان "كروماتيكا".

وكانت "بلاك بينك" واحدة من المتعاونين الثلاثة الذين عملوا مع "ليدي غاغا" في ألبومها القادم، إلى جانب المطربة "أريانا غرانديه"، والمطرب "إلتون جون".

وكان من المقرر أن يتم الكشف عن ألبوم المطربة "ليدي غاغا" الجديد في العاشر من أبريل، إلا أن موعد إصداره قد تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتعاون فرقة "بلاك بينك" مع فنان أجنبي في إعداد ألبوم له بعد المطربة "دوا ليبا" البريطانية عام 2018.