ميليانغ أريرانغ / بيتشيغي / هوادو





كثير من الآلات الموسيقية الكورية التقليدية دخلت كوريا من بلاد أخرى، كما هو الحال في كثير من الثقافات. ويعود أصل آلة "تيه بيونغ سو 태평소" النفخية، وآلة "يانغم 양금" الوترية، ويعني اسمها الأوتار الغربية -وكلاهما من الآلات الموسيقية التراثية الكورية، إلى آسيا الوسطى. أما آلة "سنغ هوانغ"، فتقول الأسطورة إن إلهة صينية قديمة هي من ابتكرتها، كما تعود أصول الـ"هيغم" إلى القبائل المترحلة في الشمال. وقد طرأت العديد من التغيرات على هذه الآلات مع مرور الزمن، حتى أصبحت تحمل طابعًا كوريًا أصيلًا، وتناسب الذوق الكوري وتعكس المشاعر الكورية أكثر من أي آلات أخرى. ولكن الكثير من الآلات الموسيقية الكورية والآسيوية تتشابه في الصوت أو المظهر. ومن ضمن هذه الآلات، آلة الهيغم في كوريا، والأورهو 얼후 في الصين. فهما آلتان لهما أصل واحد، لكن بينما احتفظت الهيغم بمظهرها الأصلي دون تغيير كبير، خضعت الأورهو 얼후 للكثير من التعديلات عبر العقود الأخيرة. ويعتبر الخيزران المادة الأساسية التي يصنع منها جسم الهيغم، ويستطيع العازف أن يصدر الأصوات المختلفة عن طريق جذب وترين من الحرير بطريقة معينة، أما جسم الأورهو 얼후 وعنقها فمصنوع من الخشب، ولها أوتار معدنية. وتعزف الأورهو 얼후 مثل الكمان، عن طريق تمرير قوس عبر الأوتار مع الضغط بأصابع اليد الأخرى لإصدار النغمات المطلوبة. ولهذا تصدر الهيغم صوتًا حادًا عاليًا، بينما تصدر الأورهو 얼후 نغمات منخفضة حزينة. تفاعل الموسيقيون الكوريون التراثيون بكل حماس مع نظرائهم في الصين واليابان في تسعينيات القرن الماضي، كما تبنوا بعض الآلات التراثية المعدلة من كوريا الشمالية في محاولاتهم لإعادة بناء الموسيقى الكورية التراثية وإحيائها. وقد تجاوزت جهودهم الحدود الآسيوية، فعقدت الكثير من المشاريع التعاونية بين الموسيقيين الكوريين والموسيقيين من البلاد غير الآسيوية باستخدام الآلات الموسيقية الأجنبية. وسوف نستمع الآن إلى أغنية من الأغاني الشعبية الكورية من المنطقة الغربية بعنوان "بيتشيغي 배치기"، وقد عزفت بالطبلة والهارمونيوم، وهما آلتان هنديتان. ويتكون أنسامبل "تال 딸" الموسيقي من موسيقيي الغوغاك التراثي الذين يؤدون نوعًا موسيقيًا فريدًا يدمج بين الموسيقى التراثية الكورية والموسيقى الباكستانية. والطبلة هي آلة إيقاعية تتكون من طبلين، واحدة خشبية تصدر الطبقات العالية، بينما الأخرى نحاسية تصدر الطبقات المنخفضة. ويضع العازف الطبلتين بجوار بعضهما بعضًا ويستخدم يديه في الوقت نفسه لإصدار الأصوات المتنوعة. أما الهارمونيوم، فهو أرغن مصنوع من القصب ويشبه الأكورديون. وبينما يعلق الأوكورديون على كتف العازف ليتيح ليديه حرية العزف والتحكم في الأزرار بشكل تام، يوضع الهارمونيوم على الأرض مثل الأرغن.

كان الصيادون في منطقة "هوانغهيه دو 황해도" غالبًا ما يغنون أغنية "بيتشيغي 배치기" أثناء صيد أسماك الكوربينا الصفراء. ومقطوعتنا الأخيرة اليوم هي مقطوعة عُزفت بآلة "تشول هيون غم 철현금"، وهي آلة كورية تقليدية مستوحاة من الغيتار الغربي. ويعود الفضل في ابتكار "تشول هيون غم 철현금" إلى "كيم يونغ-تشول 김영철" في أربعينيات القرن الماضي. اشتهر كيم ببراعته في المشي على الحبال العالية، لكنه كان موسيقيًا موهوبًا في الوقت ذاته. وفي يوم من الأيام، حاول أن يعزف الغيتار وهو موضوع على الأرض. ورغم أن الغيتار كان يبدو مختلفا عن الكومونغو أو الآلات الوترية التراثية الأخرى، فقد كان يشبهها في طريقة العزف التي تعتمد على الضغط على الأوتار باليد اليسرى أثناء تحريكها بأصابع اليد اليمنى. جرب كيم عدة خامات وأشكال ليبتكر آلة موسيقية جديدة، وقد أثمرت محاولاته بابتكار آلة "تشول هيون غم 철현금"، التي كانت تشبه الكومونغو في المواد المستخدمة لإخراج الصوت، لكنها كانت تختلف في جودة الصوت ونوعه ورنينه، وذلك لأن أوتارها كانت معدنية، وليست حريرية أو مصنوعة من النايلون كما هو معتاد في الآلات التراثية.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "ميليانغ أريرانغ 밀양아리랑" بعزف "كيم سيه يونغ 김세영" على الأورهو 얼후.

- أغنية "بيتشيغي 배치기" أداء "دال 딸".

- المقطوعة الراقصة من البحر الشرقي بعنوان "هوادو 화두" غناء "كيم ميونغ-ديه 김명대"، وعزف "يو كيونغ-هوا" على آلة "تشول هيون غم 철현금".