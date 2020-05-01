شيتشانغ شيبي نانغان / جوك صُنغا / سامسانِن بالّاك





يحب الكوريون الاستمتاع بالطبيعة كما هي، دون أن تكون معدلة أو منظمة بشكل صناعي واضح. ولذلك أُنشئَت العديد من المنصات والاستراحات بمختلف الأحجام وسط المناطق ذات المناظر الطبيعية الخلابة حول البلاد، حتى يتسنى للناس الاستمتاع بالمناظر الجميلة. وكان من المعتاد أن يلجأ العلماء الكونفوشيون التقليديون في كوريا إلى احتساء الشاي، وكتابة الأشعار، ورسم اللوحات الفنية، أو الاستماع إلى الموسيقى في هذه الأماكن، وكانت هذه الاستراحات الموضوعة في أجمل المناطق الطبيعية في البلاد مصدر إلهام رئيسي للكتاب والفنانين. وأول مقطوعاتنا اليوم هي مقطوعة "시창 십이난간 شيتشانغ شيبي نانغان" أو "اثني عشر درابزين" التي تحكي عن استراحة "كيونغبوديه" في مدينة "كانغ ننغ" بمقاطعة كانغ-وون. وهي قصيدة تتغنى باستراحة كيونبوديه في الربيع. وهي تشبه بحيرة "كيونغبو هو" بالمرآة التي تعكس سرب من طيور النورس يطير فوقها، وتصف كيف يستمتع عالم كونفوشي باحتساء الخمر ومشاهدة المناظر البديعة من حوله وهو جالس في استراحة كيونغبوديه.

توصف استراحة كيونغبوديه بأنها الأفضل في قائمة أفضل 8 مناطق ذات مناظر طبيعية خلابة على الساحل الشرقي. وهي تتمتع بتكوين جميل يتناغم مع الطبيعة المحيطة به، لكن قيمتها الجمالية الحقيقية يمكن تقديرها عندما ينظر المرء إلى الخارج وهو داخلها. وقد بنيت الاستراحة على نقطة عالية توفر مشهدًا بانوراميًا لبحيرة كيونغبوهو. كما أضيف جزءًا فوق الجانب الذي يطل على البحيرة ليوفر مشهدًا أعلى وأوسع للبحيرة. وفي عصر جوسون، عندما لم يكن هناك أي أجهزة تلفاز أو حاسب إلكتروني لتسلية الناس، كان الناس يتابعون ازدياد خضرة الأشجار وتعمق زرقة البحيرة مع تغير المواسم في استراحة كيونغبوديه، وهما يستمتعون بالنسيم الربيعي الرائع. وفي أغنية البانسوري الشهيرة "تشونهيانغغا 춘향가" ظهرت استراحة "كوانغ هانلو 광한루" كمكان مهم في القصة، فهي المكان الذي تقع فيه عينا البطل "لي مونغ ريونغ" على البطلة "تشون-هيانغ" للمرة الأولى وهي تتأرجح فيقع في حبها من فوره. وقد بنيت تلك الاستراحة عندما نُفيَ السياسي المعروف "هوانغ هي 황희" في الفترة الأولى من عصر جوسون إلى منطقة ناموون. وقد أحرقت أثناء الاستعمار الياباني عام 1597، وأعيد بناؤها في 1638 مع إضافة بحيرة صغيرة وجسر باسم "أوه جاكيو 오작교". وقد ظهر الجسر في أسطورة "كيونو 견우 وجيغنيو 직녀" اللذين يلتقيان مرة كل عام في اليوم السابع من الشهر السابع حسب التقويم القمري التراثي، ولكي يلتقيا، كانا يعبران على جسر مكون من أسراب من الغربان وطيور العقعق. ولا بد أن "لي مونغ-ريونغ" الذي لم يكن قد تعدى 16 عامًا قد نظر من على جسر "أوجاكيو" وتساءل ما إذا كان من الممكن أن يقابل شخصًا مثل "جيكنيو 직녀"، لا بد أنه شاهد "تشون هيانغ" على أرجوحتها في ذلك الوقت وشعر أن قدرهما أن يكونا معا. وفي الأغنية، تُغنى أغنية "جوك صُنغا 적성가" عندما يصعد "لي مونغ-ريونغ" استراحة كوانغ هان لو ليلقي نظرة على المشهد.

كلمة "جوكصُنغ" في "جوك صُنغا" هو اسم جبل في بلدة "سون تشانغ 순창" الواقعة قرب ناموون. ويتكون الجبل من صخور حمراء تُشبه قلعة منخفضة، ومن هنا جاء اسمها: القلعة الحمراء. وآخر أغانينا اليوم هي أغنية عن جبل "بونغ هوانغ ديه 봉황대" في مدينة نانجينغ الصينية. وجبل "بونغ هوانغ ديه"، واسمه يعني: برج العنقاء، هو أحد أطول أربع أبراج في الصين، إلى جانب: برج "هوانغ هاك رو 황학루"، و"دِنغ وانغ غاك 등왕각"، و"أك يانغ رو 악양루". وقد زار الشاعر الصيني "لي تيه-بيك 이태백" برج "هوانغ هاك رو 황학루" ليكتب قصيدة من الشعر، لكنه اكتشف هناك قصيدة رائعة كتبها بالفعل شاعر آخر يدعى "تشويه هو 최호"، فلم يستطع أن يكتب الشعر. وهكذا، انتقل إلى "بونغ هوانغ ديه 봉황대"، حيث كتب قصيدة رائعة راقت له كثيرة وشعر بالرضا عنها، فراح يدعو الناس لمقارنتها مع قصيدة "تشويه هو 최호". وتتضمن القصيدة التي كتبها الشاعر "لي تيه-بيك" مقطعًا يصف كيف يظهر الجبل الذي تغطي السحب نصفه معلقًا في السماء للناظر من على البرج، بينما تنساب مياه النهرين حول جزيرة. وهذا المقطع يتكرر كثيرًا في الأغاني الكورية.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "시창 십이난간 شيتشانغ شيبي نانغان" غناء "جو إيل-ها 조일하".

- أغنية "جوك صُنغا 적성가" غناء "أن سوك-صُن 안숙선".

- أغنية شعبية من أغاني المنطقة الجنوبية بعنوان "سامسانِن بالّاك 삼산은 반락"، أو "جبل سامسان انهار جزئيًا"، من غناء "جو سون-إيه조순애"، و"باك سونغ-هي 박송희"، و"صو تشانغ-سون 서창순"، و"أوه كاب-سون 오갑순"