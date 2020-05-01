تشانغ بو تاريونغ / هويه شيم-غوك / شيم تشونغا





في الماضي، كان سكان كل قرية يجمعهم شعور بالانتماء إلى بعضهم وكأنهم عائلة ممتدة. وهناك مقولة كورية قديمة تقول "الجار القريب خير من قريب الدم البعيد"، وهو ما يرينا مدى الترابط الذي كان بين أعضاء الجماعة. كان سكان القرية يجتمعون للاحتفال بالأعياد التراثية من خلال لعب الألعاب التقليدية المتعددة مثل المصارعة الكورية التراثية الـ"شيرم 씨름"، كما كانوا يقيمون حفلات تشمل القرية كلها في الاحتفالات الخاصة مثل حفلات الزفاف أو أعياد الميلاد. وأي حفل كان يتطلب قدرًا من المتعة والمرح، ولذلك كان لكل قرية مطرب أو اثنين ليتولوا مسؤولية إحياء الأجواء الاحتفالية في المناسبات المتنوعة. وكانت "تشانغ بو تاريونغ 창부타령" من أغانيهم المفضلة في الحفلات، وهي الأغنية التي أتقنها المطرب العتيد "جون تيه-يونغ 전태용". ولم يكن "جون تيه-يونغ 전태용" مطربًا منذ البداية، بل كان عازفَ هيغم. وكان يعزف الـ"هيغم" في الطقوس الشامانية، لكنه اكتشف موهبته الحقيقية عندما طُلب منه ذات مرة أن يغني في ختام حفل للطقوس شامانية. وقد تناقل الناس الكلام حول صوته الحسن فأصبح مطربًا عظيمًا شهيرًا، ولحسن الحظ، سُجل صوته وحُفظ لنا.

من ضمن الطقوس الشامانية التي تقام في منطقة "كيونغي" تلك الطقوس التي تقام من أجل آلهة "تشانغ-بو" أو موسيقيي الطقوس الشامانية. وآلهة "تشانغ-بو" هم الموسيقيون الشامانيون العظام الذين ماتوا فأصبحت أرواحهم مقدسة. وكان الاعتقاد السائد هو أن إقامة طقوس التبجيل والاحترام لهذه الآلهة الموسيقية ينتج عنها طقوس أكثر فعالية وتأثيرًا، ولذلك كانت الكاهنات الشامانيات تُبدين اهتماما خاصًا بهذا الجزء من الطقوس. وقد أصبحت هذه الأغنية من الأغاني الأيقونية ضمن أغاني كيونغي الشعبية التراثية عندما انتشرت بين الناس في المنطقة. وتتميز أغنية "تشانغ بو تاريونغ 창부타령" التي غناها "جون تيه-يونغ" بطابع مرح سعيد. والأغنية التالية هي "هويه شيم-غوك 회심곡" وهي أغنية تذكرنا بالحب الأبوي، وهو ما يجعلها أغنية مناسبة حيث يوافق الثامن من مايو عيد الآباء في كوريا. وأغنية "هويه شيم-غوك 회심곡" كانت تؤدى في المراسم البوذية الجنائزية، فكان الرهبان البوذيون ينشدون أغنية خاصة تُدعى "بومبيه 범패" أثناء إجراء المراسم، لكن كلمات الأغنية كانت غالبًا باللغة الهندية القديمة أو اللغة الصينية، مما كان يشكل صعوبة كبيرة في فهم المؤمنين من العامة لما يقال. ولذلك، كان الرهبان ينشدون الأغنية مترجمة باللغة الكورية قرب انتهاء المراسم من أجل العامة. وكلمات أغنية "هويه شيم غوك" مؤثرة وملهمة للغاية، فتبناها المطربون المحترفون وأدوها في حفلاتهم، فأصبحت من الأغاني الأيقونية لمنطقة كيونغي. ونسخة "هويه شيم غوك" التي تُغنى في منطقة "كيونغي" تدور حول حياة إنسان من لحظة ميلاده وحتى رحلته في العالم الآخر بعد الموت. وهي تعلمنا كيف أن الحياة قد تفقد معناها وهدفها، وأن يوم الحساب بعد الموت قد يكون مخيفًا، ولذلك فأفضل شيء هو أن يعيش الإنسان حياة فضلى طيبة كريمة. والجزء الذي يحكي عن نمو الطفل مقتبس من النصوص البوذية التي تشرح كيف يعتني الأبوين بأطفالهم. والنصوص المذكورة تشرح كيف يأخذ الطفل عظامه من أبيه ولحمه من أمه، وكيف يضحي الأبوان بالنوم والطعام ليربيا أطفالهما بكل حب ورعاية.

في أغنية البانسوري الشهيرة "شيم تشونغ غا 심청가"، يوجد مقطع يصف كيف يقوم الأب الكفيف بتربية ابنته "شيم-تشونغ". فقد توفيت والدة "شيم-تشونغ" بعد ميلادها بفترة بسيطة، ولا بد أن تربية الرضيعة لم تكن بالأمر السهل بالنسبة لرجل ضرير بمفرده. وفي يوم جنازة زوجته، انهار والد "شيم-تشونغ" بعد أن فشل في تهدئة الرضيعة التي كانت تصرخ من شدة الجوع. وفي الصباح التالي يصطحبها إلى بئر الماء في القرية ليطلب من الأمهات الأخريات هناك أن يتبرعن لها ببعض الحليب. وقد سارعت نساء القرية الطيبات في تقسيم الأدوار والمهام فيما بينهن لإطعام الرضيعة اليتيمة. وهكذا نمت الصغيرة لتصبح فتاة طيبة القلب، وتقرر فيما بعد التضحية بحياتها كي يستعيد والدها بصره. وهناك مقولة تفيد أن تربية طفل صغير أمر يتطلب مجهود قرية كاملة. وفي الماضي، لم تكن هذه مجرد مقولة، بل أمر يمارس بالفعل في كل مكان. وفي ختام حلقتنا اليوم، سوف نستمع إلى أغنية "شيم تشونغا 심청가" أداء "صُنغ تشانغ-سون 성창순".





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:لا

- أغنية "تشانغ بو تاريونغ 창부타령" بصوت "جون تيه-يونغ 전태용".

- أغنية "هويه شيم-غوك 회심곡" غناء "كيم يونغ-إيم 김영임".

- أغنية "شيم تشونغا 심청가" أداء "صُنغ تشانغ-سون 성창순".