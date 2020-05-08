المهندس رائد شهاب: الفلسطينيون يعيشون أصلا تحت الإغلاق والاحتلال





يستضيف القسم العربي هذا الأسبوع مستمعه القديم المهندس رائد شهاب الذي يعيش في منطقة "عنبتا" التابعة لمدينة طولكرم الفلسطينية، حيث يتحدث عن شهر رمضان المبارك وأوضاع انتشار فيروس كورونا هناك، ويقول إن شهر رمضان هذا العام مميز عما سبق بسبب إجراءات الإغلاق في مواجهة فيروس كورونا، وبالتالي فقد ظل يمارس هواياته في البيت، مثل الزراعة، كما يمارس غير ذلك من الأمور المتعلقة بشهر رمضان، مثل قراءة القرآن.

ويقول المهندس رائد شهاب إن طبيعة الحياة في فلسطين أدت إلى الارتباط أكثر مع الأردن والاحتلال الإسرائيلي، وأن انتشار فيروس كورونا في فلسطين كان في المناطق التي يوجد فيها احتكاك مع الجانب الإسرائيلي، ثم أدت إجراءات حظر الحركة والإغلاق إلى الحد من انتشار الفيروس. كما يشير إلى أن الفسطينيين يعيشون أصلا تحت الاحتلال والإغلاق، وقد أخذت الأحداث العالمية الاهتمام من القضية الفلسطينية، ولكن ستبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية على الأقل بالنسبة للعالم العربي.

ويحكي عن بداية استماعه للقسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، ويقول إن ذلك كان في مرحلة الدراسة الثانوية، وكانت تلك هي الهواية التي استحوذت على الكثير من وقته عبر جهاز راديو بسيط للموجات القصيرة، حيث كان من الجميل الاستماع إلى أصوات أخرى مختلفة عما اعتاد عليها، خاصة أصوات الأجانب الذين يتحدثون باللغة العربية.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



