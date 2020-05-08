أول ظهور علني لكيم جونغ أون منهيا الشائعات عن تدهور صحته

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تبددت الشائعات والتكهنات التي ظلت تدور حول صحة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". وكانت الشائعات قد تزايدت في الأيام الأخيرة حول صحة "كيم"، لأنه لم يظهر علنا منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، والذي عقد يوم الحادي عشر من أبريل الماضي.

إلى جانب هذا، غاب "كيم" عن احتفالات ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" التي صادفت يوم الخامس عشر من أبريل الماضي أيضا، وهي أبرز مناسبة سياسية في كوريا الشمالية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها "كيم جونغ أون" عن زيارة قصر "كوم سو سان" في ذكرى ميلاد "كيم إيل سونغ" منذ تنصيبه.

وفي حقيقة الأمر، فإن قيادة "كيم جونغ أون" قائمة على السلطة المطلقة لـ"كيم إيل سونغ"، وهو يقلد جده "كيم كيم إيل سونغ" من حيث المظهر الخارجي والملابس وتصفيف الشعر، وذلك منذ توليه السلطة خلفا لأبيه الزعيم السابق "كيم جونغ إيل".

وكان موقع "ديلي إن كي" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية قد ذكر نقلا عن مصدر في كوريا الشمالية قوله إن "كيم" خضع لعملية جراحية في الأوعية الدموية لقلبه يوم الثاني عشر من أبريل ويتلقى علاجا، وهو ما منعه من زيارة قصر الشمس في ذكرى ميلاد الزعيم الأسبق "كيم إيل سونغ".

وفي اليوم التالي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الحكومة الأمريكية تراقب عن كثب المعلومات التي تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي في حالة صحية خطيرة بعد تلقيه عملية جراحية، وهو ما أدى إلى تزايد الشائعات والتكهنات حول صحة "كيم" .

ومن جانبها، نفت الحكومة الكورية الجنوبية هذه الشائعات، لكن هذا النفي لم يساعد على تهدئة الشائعات.

إلى جانب هذا، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثامن والعشرين من أبريل الماضي إن لديه معلومات أكيدة حول حالة "كيم جونغ أون" ، لكنه لا يستطيع الحديث عنها الآن، الأمر الذي تسبب في زيادة التكهنات حول صحة "كيم".

وبعد مرور 20 يوما من غيابه، نشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية صورا لـ"كيم" وهو يقص شريط افتتاح مصنع للأسمنت في إقليم "سون تشون" بمقاطعة جنوب "بيونغ آن" يوم الأول من مايو الجاري.

وتبين أن "كيم" يعاني من وزن زائد كما يفرط في التدخين وشرب الخمر وتناول الطعام، وهو ما تسبب في تدهور صحته.

ويمكن القول إن صحة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تعد أمرا مهما للحفاظ على نظام الحكم في كوريا الشمالية، وأنها تؤثر تأثيرا كبيرا على العلاقات بين الكوريتين والمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.