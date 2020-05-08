أنظار العالم تتوجه إلى دوري البيسبول للمحترفين في كوريا الجنوبية

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انطلق الموسم الجديد من دوري البيسبول للمحترفين في كوريا يوم الثلاثاء الماضي، مشكلا بصيص أمل لعشاق الرياضة حول العالم الذين ينتظرون بصبر شديد استئناف المباريات الرياضية المتوقفة نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

واتجهت أنظار العالم إلى افتتاح دوري البيسبول الكوري، حيث كانت حرارة تغطية الأخبار بواسطة وسائل الإعلام الأجنبية مرتفعة رغم أن المباريات شهدت جوا هادئا بسبب غياب الجمهور.

ومن بين وسائل الإعلام الأجنبية التي نقلت المباراة الافتتاحية، شبكة "إي إس بي إن" الرياضية الأمريكية، وشبكة "سبوزون" اليابانية.

بالإضافة إلى ذلك، قام عدد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بتغطية المباريات الخمس التي أقيمت في اليوم الأول من دوري البيسبول للمحترفين في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن دوري البيسبول الكوري يتكون من 10 فرق محترفة، وعادة يبدأ موسمه الجديد في أواخر شهر مارس كل عام، وينتهي في أواخر أكتوبر بالمباريات النهائية السبع التي تحدد لقب بطولة دوري البيسبول الكوري.

وكان من المقرر افتتاح الموسم الجديد لدوري البيسبول الكوري لهذا العام يوم الثامن والعشرين من مارس الماضي، ولكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم أن المباراة الافتتاحية أقيمت دون وجود متفرجين، إلا أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم لإظهار أدائهم الممتاز. وفي المقابل، وجه عشاق البيسبول تشجيعات حارة للاعبين باستخدام مختلف الوسائل، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وسجل معدل مشاهدة مباريات اليوم الأول من دوري البيسبول الكوري أعلى مستوياته، حيث بلغ متوسط معدل المشاهدة عبر القنوات الأرضية الثلاث وقنوات الكابل 1.47%.

ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى عدم تمكن الجمهور من الحضور للملاعب وانتظارهم الطويل لافتتاح دوري البيسبول للمحترفين.

وسبق أن ذكرنا أن أنظار العالم اتجهت لافتتاح دوري البيسبول في كوريا الجنوبية، نظرا لأنه شكل بصيص أمل لعالم الرياضة الذي توقف بسبب فيروس كورونا، لكن السبب الآخر المهم في اجتذاب دوري البيسبول الكوري أنظار العالم يرجع إلى أنه افتتح وسط جائحة فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن مستوى دوري البيسبول الكوري يعد عاليا نسبيا مقارنة بدوريات البيسبول في الدول الأخرى، ويتميز بمبارياته المثيرة التي تختلف عن مباريات دوري البيسبول الأمريكي.

وفي الواقع، تم افتتاح دوري البيسبول للمحترفين في تايوان يوم الحادي عشر من شهر أبريل الماضي بدون جمهور أيضا، لكنه لم يتمكن من جذب أنظار العالم مثلما جذبها افتتاح دوري البيسبول في كوريا الجنوبية.

وسيكون من الصعب استئناف دوري البيسبول للمحترفين في الولايات المتحدة واليابان ودوري كرة القدم في أوربا خلال فترة من الزمن بسبب جائحة كورونا، كما تم تأجيل الأحداث الرياضية الدولية، مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية كان من المقرر إقامتها هذا العام. ومن هذا المنطلق، سيكون دوري البيسبول الكوري بصيص الأمل الوحيد لعشاق الرياضة في العالم.