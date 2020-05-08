بدء تطبيق نظام التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية في كوريا الجنوبية

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وسط تباطؤ وتيرة تفشي فيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية، بدأت الحكومة الكورية يوم الأربعاء الماضي في تطبيق نظام التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية، وذلك بعد 45 يوما من انطلاق حملة التباعد الاجتماعي المشددة.

الجدير بالذكر أن المعدل اليومي للإصابات الجديدة في كوريا قد ظل تحت مستوى 20 حالة منذ يوم الثامن عشر من أبريل الماضي.

وبموجب نظام التباعد في الحياة اليومي، سيسمح للمواطنين الكوريين بممارسة أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية على مراحل وبشرط إتباعهم إرشادات الحجر الصحي، كما سيتم السماح للمرافق العامة باستئناف التشغيل، بدءا بالحدائق الوطنية وصالات العرض والمتاحف.

وجاء قرار تخفيف التباعد الاجتماعي بعد أن أجرت لجنة الحجر الصحي في الحياة اليومية التي تتكون من مسؤولين من الحكومة وخبراء وممثلين للمنظمات المدنية، دراسة حول فاعليات التخفيف وتداعياته، ومن خلال استطلاع للرأي العام.

ورغم تخفيف نظام التباعد الاجتماعي، إلا أنه لا يزال يتعين على المواطنين الالتزام بالقواعد الأساسية الخمس الخاصة بالحجر الصحي، وهي: البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض، والحفاظ على مسافة مترين مع الآخرين، وغسل اليدين بشكل متكرر، وارتداء كمامات الوجه، وتهوية الأماكن المغلقة بانتظام.

ويرجع السبب الرئيسي في تمكن كوريا من تخفيف حملتها المشددة للتباعد الاجتماعي وتحويلها إلى نظام التباعد في الحياة اليومية، إلى نجاحها في الحجر الصحي.

وكانت الحكومة الكورية قد شددت إجراءات الحجر الصحي من خلال تطبيق حملة التباعد الاجتماعي اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي لمواجهة الوتيرة السريعة في تفشي فيروس كورونا.

وامتدت هذه الحملة حتى الخامس من شهر أبريل الماضي، حيث شهدت البلاد انخفاضا في المعدل اليومي للإصابات الجديدة ليصل إلى 95.9 شخص بعد أن تجاوز 100 شخص في منتصف مارس.

وقامت الحكومة بتمديد حملة التباعد الاجتماعي حتى يوم التاسع عشر من أبريل ، مما أدى إلى انخفاض المعدل اليومي للإصابات الجديدة إلى مستوى 30.3 شخص، ثم انخفض المعدل أيضا إلى مستوى 9 أشخاص منذ أواخر أبريل، وهو ما شجع الحكومة لتطبيق نظام التباعد في الحياة اليومية، نظرا لأن الحكومة أصبحت لديها ثقة في القدرة على السيطرة على انتشار فيروس كورونا من خلال أنظمتها الصحية والطبية.

وفي هذا السياق، قالت الحكومة الكورية إن هذه الإنجازات بشأن مواجهة فيروس كورونا قد تم تحقيقها بالتعاون بين أفراد الشعب وسلطات الحجر الصحي.

وأضافت أن تحويل حملة التباعد الاجتماعي إلى نظام التباعد في الحياة اليومية لا يعنى انتهاء أزمة كورونا لأنه مازال هناك احتمال للانتقال الهادئ للفيروس والتفشي الثاني للفيروس في البلاد.

وبموجب نظام التباعد في الحياة اليومية، تمت إعادة فتح المرافق الثقافية والفنية، مثل المتاحف وقاعات عرض اللوحات الفنية والمكتبات، بالإضافة إلى الحدائق الوطنية ومرافق الرياضة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح تدريجيا بفتح الفصول المدرسية التي يحضرها الطلاب بالصف الثالث من المدارس الثانوية يوم الثالث عشر من مايو الجاري.