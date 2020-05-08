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كان يا ما كان، في قديم الزمان، عاش رجل ثري في قرية نائية. كان يحظى باحترام كبير في قريته لأنه كان قد جمع ثروته من خلال الكد والعمل الجاد لسنوات طويلة. وعندما تقدم به العمر، تساءل ما إذا كان أبناؤه الثلاثة يستطيعون إدارة الثروة والممتلكات التي ستؤول إليهم بعد وفاته بنجاح. كان يشعر بالقلق من أن يبددوا تلك الثروة التي جمعها بعناء وشقاء طويل لقلة خبرتهم. أراد أن يختبرهم ليطمئن قلبه، فاستدعى زوجاتهم الثلاث، وأعطى كلًا منهن حبة أرز واحدة وقال: "انصتن لما أقول جيدًا، حبة الأرز هذه قيمة للغاية، فلتستخدمها كلٌ منكم كيفما شاءت بالشكل الذي تراه مناسبًا".

عندما نظرت زوجة الابن الأكبر إلى حبة الأرز، ظنت أن والد زوجها يمزح لا أكثر، فتخلصت منها على الفور دون أن تتردد لحظة واحدة. ولم يختلف رد فعل زوجة الابن الأوسط كثيرًا، فأكلتها دون أن تفكر في الأمر كثيرًا. أما زوجة الابن الأصغر فقد كانت تختلف عنهما، كانت تحترم والد زوجها، وكانت مقتنعة أنه لا بد من سبب وجيه خلف حبوب الأرز التي وزعها عليهن، وراحت تفكر بكل جدية في كيفية استخدام تلك الحبة القيمة.عدت زوجة الابن الأصغر سلة قش مقلوبة وأبقتها مفتوحة قليلة باستخدام عصا طويلة، ثم وضعت حبة الأرز تحت السلة. بعد قليل، أتى عصفور ليأكل الحبة، فسحبت العصا الطويلة بسرعة لتقفل الفخ على الطائر الذي حُبس في الداخل. رأى أحد الجيران ما حدث، فقال لها: "ياله من طائر سمين بصحة جيدة! أريد أن أستخدمه لإعداد بعض الدواء، لم لا تعطيني الطائر؟ سوف أعطيك بيضة في المقابل". وافقت زوجة الابن، وبدلت طائرها بالبيضة. وجعلت دجاجة تجلس على البيضة حتى خرج منها فرخ صغير، كبر بسرعة ليصير دجاجة تضع المزيد من البيض. باعت زوجة الابن الأصغر البيض وادخرت أرباحها حتى جمعت ما يكفي لشراء خنزيرة، وبعد فترة، ولدت عدة خنازير، باعتها جميعًا لتشتري بقرة. ثم وضعت البقرة عجولًا، وباستخدام ذكائها ونشاطها وفطنتها، استطاعت المرأة أن تدخر ما يكفي لشراء قطعة أرض صغيرة تصلح لزراعة الأرز، وهناك، عملت بكل جد لتزرع الأرز بنفسها.

مرت الأعوام، ثم استدعى الرجل الثري زوجات أبنائه مجددا، وسألهن ماذا فعلن في حبات الأرز التي وزعها عليهن قبل سنوات. بقيت الأولى والثانية صامتتين، وقد احتقن وجهاهما من الإحراج. أما الصغرى، فقد أرته الشهادة التي تثبت ملكيتها لحقل الأرز، بالإضافة إلى مبلغ كبير من المال جمعته وادخرته خلال الفترة التي مضت.

سر الرجل العجوز سرورًا عظيمًا، وقال: "مهما بلغ ثراؤك، فلن تستطيع الحفاظ على ممتلكاتم إلا لو حاولت بجد الحفاظ عليها وزيادتها. سوف أدع ثروتي كلها لزوجة ابني الأصغر".