إنشاء شارع خاص بالأكل الحلال في سيول

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كشفت منطقة "يونغ سان غو" في العاصمة سيول الأسبوع الماضي عن خطة لإنشاء شارع خاص بالأكل الحلال في المنطقة القريبة من مسجد سيول المركزي بحي "إي تيه وان" الذي يشتهر بالأطباق العالمية المتنوعة.

وتنفيذا لهذه الخطة، ستقوم منطقة "يونغ سان غو" بصيانة الشارع المؤدي إلى المسجد من الشارع الرئيسي والذي يصل طوله إلى 500 متر، وتوسيع رصيف المشاة على جانبيه، بتكلفة قدرها 1.1 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 900 ألف دولار.

وقال مسؤول في المنطقة إن عمليات الصيانة هذه ستمنح شعورا لطيفا لكل من يقوم بزيارة تلك المنطقة من الكوريين والأجانب بحثا عن الأكل الحلال.

الجدير بالذكر أن مسجد سيول المركزي قد تم بناؤه في عام 1976، ومن ثم، تَشكّل مجتمع إسلامي في المنطقة المجاورة، وهناك حوالى 50 من المطاعم والبقالات التي تبيع الأطعمة الحلال.

وعلى ما أعتقد أنه من بين زائري حي "إي تيه وان" الذي يوجد فيه مسجد سيول المركزي، سياح وافدون من الدول العربية والإسلامية، ومسلمون مقيمون في سيول من الباحثين عن المطاعم التي تقدم الأكلات الحلال، بالإضافة إلى الكوريين الراغبين في تذوق أنواع جديدة من الأطعمة العالمية الفريدة.

وكانت منطقة "يونغ سان غو" قد قامت في عام 2018 بإصدار نسختين من خريطة المطاعم الحلال الموجودة في حي "إي تيه وان" باللغات الكورية والإنجليزية والعربية، وهي تشمل بعض الصور والعناوين وأرقام التلفيونات وغيرها من المعلومات المفيدة حول المطاعم الحلال.

وقال "سونغ جانغ هيون" رئيس منطقة "يونغ سانغ غو" إن إدارته تبذل حاليا كل ما في وسعها لتنشيط المنطقة التجارية المحلية داخل المنطقة والتي تعاني من الصعوبات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السياح المسلمين والكوريين الراغبين في تجربة جديدة سيشعرون براحة تامة في شارع الأطعمة الحلال الذي سيتم إنشاؤه قريبا.