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تنظم السفارة الكورية لدى المملكة المغربية مسابقة عبر صفحتها الرئيسية على فيسبوك لصناع المحتويات والفيديوهات في إطار مواجهة فيروس كورونا، ضمن الجهود الرامية إلى دعم المغرب في مجهوداتها الهادفة لمواجهة انتشار الوباء.

وقالت السفارة الكورية في الرباط إن هذه المبادرة تأتي لتشجيع المغرب في الجهود التي تقوم بها لمحاربة فيروس كورونا، ولتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.

وأضافت أن المسابقة انطلقت يوم الأول من مايو الجاري، وسيكون آخر موعد للمشاركة فيها يوم الحادي والثلاثين.

وسيكون جميع المغاربة مدعوين للمشاركة في هذه المسابقة لتصميم محتويات على الإنترنت توضح بشكل فعال جهود المغاربة في محاربة فيروس كورونا.

ودعت السفارة الكورية المغاربة إلى المشاركة القوية في المسابقة من خلال أخذ صور وهم يرسمون بأيديهم إشارة "نحن معا"، ليتم نشرها على صفحة السفارة الرسمية على فيسبوك.

وقالت إن أصحاب الصور التي ستحصل على أكبر عدد من تسجيلات الإعجاب، "لايك"، سيفوزون بجوائز مختلفة، منها جهاز كمبيوتر محمول، وجهاز تليفون ذكي، وجهاز تلفزيون ذكي .

وتأمل السفارة الكورية أن تكون تتسع مشاركة الموهوبين في هذه المسابقة في أثناء إقامتهم في منازلهم، واغتنام هذه الفرصة لإظهار إبداعاتهم من أجل تشجيع جهود المغرب في مكافحة فيروس كورونا.