هيئة التنمية الريفية الكورية تكشف عن نتائج تجربة زراعة الأرز الكوري في الإمارات

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كشفت هيئة التنمية الريفية الكورية عن نتائج تجربة زراعة الأرز الكوري في منطقة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وقد تمت زراعة نوع من الأرز الكوري في المنطقة الصحراوية في الإمارات في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي ضمن مشروعات التعاون الزراعي التي اتفق على تنفيذها الرئيس الكوري "مون جيه إين" والشيخ "محمد بن زايد أل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القمة التي عُقدت بينهما في شهر مارس من عام 2018.

وقامت هيئة التنمية الريفية الكورية بزراعة الأرز الكوري باستخدام تقنيتها الخاصة، بما فيها نظام التحكم عن بعد، في منطقة "الذَيْد Al Dhaid" في إمارة الشارقة بالإمارات، على مساحة تبلغ 2276 مترا مربعا داخل مركز الإصلاح الزراعي التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.

وكانت الهيئة الكورية قد وقعت في العام الماضي مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في المجال الزراعي مع الجانب الإماراتي. وبموجبها، تمكنت من الزراعة التجريبية للأرز الكوري في الإمارات بفضل المساعدات التي قدمتها لها كل من وزارة التغير المناخي والبيئة الأماراتية والسفارة الإماراتية لدى سيول، ووزارات الزراعة والأغذية والعلوم والتكنولوجيا والخارجية في كوريا الجنوبية.

وتم أول حصاد لهذا الأرز يوم الثلاثاء الماضي بعد التغلب على عقبة كونه يزرع في تربة رملية قلوية، وبلغ حجم المحاصيل 763 كيلوغراما لكل ألف متر مربع، بزيادة نسبتها حوالي 40% مقارنة بمحاصيل نفس النوع من الأرز المزروع في كوريا الجنوبية.

ويرجع السبب في كثرة المحاصيل إلى توفر الشمس في الإمارات، وقيام الهيئة الكورية بتخصيب حقل الزراعة بسماد مغذٍ، وتزويده بمياه زراعية في أوقات مناسبة.

ولنتائج تجربة زراعة الأرز الكوري في الإمارات مغزى قوي، لأن الأرز المزروع هناك هو نوع خاص طورته هيئة التنمية الريفية الكورية لزراعته في المناطق الجافة، وبالتالي أكدت تجربة الزراعة في الإمارات أن هذا النوع من الأرز سيمكن زراعته ليس فقط في المناطق الجافة بل أيضأ في المناطق الصحراوية في الشرق الأوسط.

كما يشير النجاح في زراعة الأرز الكوري إلى أن الإمارات ستتمكن من زراعة ذلك النوع من الأرز في أراضيها التي تبلغ 97% منها تربة رملية صحراوية.

ورغم تحقيق أول محاصيل معقولة، فما زالت هناك مشكلة يجب حلها، وهي كثرة التكاليف اللازمة لتنقية مياه البحر لتحويلها إلى مياه صالحة للزراعة.

وفي هذا السياق، تخطط الهيئة الكورية لتنفيذ المرحلة الثانية من تجربة زراعة الأرز الكوري بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية بعد أن تم تحسين وضع جائحة كورونا، وبالاستناد إلى نتائج الزراعة التجريبية الأولى .

وقال رئيس الهيئة الكورية "كيم كيونغ كيو" إن هيئته قد استطاعت أن ترى إمكانات كبيرة لزراعة الأرز في المناطق الصحراوية باستخدام تقنيتها وخبراتها.

وأضاف أنه في حالة ضمان استدامة زراعة الأرز في الإمارات من خلال المرحلة الثانية من الزراعة التجريبية فسوف يسهم ذلك في توطيد علاقات التعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة في المجال الزراعي.