مهرجان جون جو السينمائي الدولي يفتتح في أواخر مايو





ستقام الدورة الجديدة المصغرة الحادية والعشرون من مهرجان "جون جو" السينمائي الدولي لهذا العام خلف أبواب مغلقة خلال الفترة من الثامن والعشرين من مايو وحتى السادس من يونيو، مع حضور عدد محدود من الحكام وصانعي الأفلام.

وقال منظمو المهرجان إنه قد يتم عرض بعض الأفلام على الإنترنت خلال فترة المهرجان بعد الحصول على إذن من مخرجيها ومنتجيها.