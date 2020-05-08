الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

مهرجان جون جو السينمائي الدولي يفتتح في أواخر مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2020-05-11

من أغانى القمة


ستقام الدورة الجديدة المصغرة الحادية والعشرون من مهرجان "جون جو" السينمائي الدولي لهذا العام خلف أبواب مغلقة خلال الفترة من الثامن والعشرين من مايو وحتى السادس من يونيو، مع حضور عدد محدود من الحكام وصانعي الأفلام.

وقال منظمو المهرجان إنه قد يتم عرض بعض الأفلام على الإنترنت خلال فترة المهرجان بعد الحصول على إذن من مخرجيها ومنتجيها.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;