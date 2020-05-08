تومورو باي توغيذر تصدر ألبومها الجديد في مايو

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2020-05-08
#أخبار الساحة الفنية l 2020-05-11
من المقرر أن تعود فرقة "تومارو باي توغيذر"، أي: "تي إكس تي"، بإصدار ألبومها الجديد في مايو.
وسيتم إصدار هذا الألبوم بعنوان "فصل الحلم: خلود" ، وهو الألبوم المصغر الثاني للفرقة، يوم الثامن عشر من مايو الجاري.
وكانت الفرقة قد كشفت عن الألبوم الكامل الآخر بعنوان "يفصل الحلم: سجر" في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن الألبوم الجديد يصور قصص نمو للأولاد الصغار مثل أعضاء الفرقة الخمسة.
2020-05-08
2020-05-08
2020-05-08
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