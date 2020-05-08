الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

تومورو باي توغيذر تصدر ألبومها الجديد في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2020-05-11

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Entertainment

من المقرر أن تعود فرقة "تومارو باي توغيذر"، أي: "تي إكس تي"، بإصدار ألبومها الجديد في مايو.

وسيتم إصدار هذا الألبوم بعنوان "فصل الحلم: خلود" ، وهو الألبوم المصغر الثاني للفرقة، يوم الثامن عشر من مايو الجاري.

وكانت الفرقة قد كشفت عن الألبوم الكامل الآخر بعنوان "يفصل الحلم: سجر" في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن الألبوم الجديد يصور قصص نمو للأولاد الصغار مثل أعضاء الفرقة الخمسة.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;