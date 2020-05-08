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بي تي إس تكشف عن فيلم وثائي هذا الشهر

#أخبار الساحة الفنية l 2020-05-11

من أغانى القمة


ستشكف فرقة "بي تي إس" عن فيلم وثائقي جديد يغطى الجولة الغنائية العالمية التي قامت بها الفرقة خلال 351 يوما منذ العام الماضي.

وسيتم الكشف عن الفيلم بعنوان "اكسر الصمت" الذي يضم 7 حلقات، غدا الثلاثاء الـ12 من مايو ، عبر تطبيق الموبايل للفرقة الخاص لموجبيها، حيث سيتم الكشف عن الحلقتين الأولى والثاني غدا الثلاثاء الـ12 من مايو، فيما سيتم الكشف عن الحلقات الخمسة الباقية حتى يوم الثامن والعشرين من مايو ، أي حلقة في كل يومي الثلاثاء والخميس .

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها فرقة "بي تي إس" بالكشف عن فيلم وثائقي حول جولتها العالمية.

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