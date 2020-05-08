إستبيان يكشف أكثر المهن التي يمكن شغلها لاطول فترة من قبل الكوريين

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اظهر إستبيان حول نوع المهنة التي يستطيع الناس شغلها لأطول فترات ممكنة في كوريا، أن الشغل في الزراعة أو صيد الأسماك احتل المركز الأول بثماني سنوات، ثم مجال البناء في المركز الثاني، ثم الصيانة أو الإنتاج إلى جانب الصحة والعلاج الطبي في المركز الثالث بثلاث سنوات، بعدها جاءت مجالات بيع البضائع، وقيادة السيارات أو النقل والشحن في المركز الرابع، أما في المركز الخامس فجاءت مجالات الإدارة والعمل في المكاتب، ومجال المال والتأمين، كل هذه المجالات يستطيع الناس العمل فيها من 10 سنوات على الأقل إلى 20 سنة، جاء هذا في تقرير شمل 600 مهنة موجودة في كوريا.

الجدير بالذكر ان مهن مصففو الشعر، والصيادلة في الطب الشرقي، وأطباء الأسنان، وسائقو سيارات الأجرة، إلى جانب كبار المسؤولين في الشركات الكبرى، ضمن أنواع تلك المهنة التى ليس من السهل تغييرها، وذلك بسبب أن كل هذه الوظائف تحتاج إلى تراكم خبرات وتجارب. وايضا من أنواع المهن التي يشتغل الناس فيها لفترات قصيرة أي ما بين سنة واحدة وأقل من 5 سنوات، مجالات الفن والتصميم والإذاعة والرياضة ولاعبو الألعاب عبر الإنترنت، ومصممو الأزياء واللاعبون المحترفون، لا يشتغلون لفترات طويلة. مثلا لاعبو ألعاب الإنترنت هم صغار في السن، ويشتغلون لأقصر فترة، حيث يبلغ عمرهم في المتوسط 20.8 سنة ويعادل ذلك الطلاب الجامعين في السنة الأولى لكنهم يتلقون مرتبات عالية تبلغ 150 ألف دولار في السنة ويربحون في سنهم الصغير، لكن أغلبهم يتقاعدون في عمر 26.1 سنة.

تجدر الاشارة الي ان أغلب الناس يتخرجون من الجامعات في مثل هذا العمر، ثم يبحثون عن وظيفة، أو يبدؤون حياتهم في الشركات، لكن لاعبو ألعاب الإنترنت يتقاعدون في ذلك العمر الصغير ثم يحصلون على وظيفة في شركة ما.